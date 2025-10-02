Emirados Árabes Unidos e OCDE discutem fortalecimento de parceria em Paris

PARIS, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro da Economia e Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que os Emirados Árabes Unidos e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) construíram, ao longo de quase duas décadas, uma parceria bem-sucedida marcada por iniciativas conjuntas em apoio ao crescimento sustentável, à diversificação econômica e às reformas no ambiente de negócios.

Bin Touq reuniu-se em Paris com o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, à margem de um evento organizado pela embaixada dos Emirados sobre inovação e tecnologias avançadas. O encontro abordou formas de ampliar a cooperação, expandir a participação do país em comitês da organização e a possibilidade de criação de um escritório dedicado dos Emirados junto à entidade.

O ministro destacou as reformas recentes no cenário empresarial emiradense, que incluem mais de 35 leis econômicas novas ou atualizadas nos últimos cinco anos, abrangendo áreas como empresas familiares, cooperativas, comércio eletrônico, propriedade intelectual e propriedade estrangeira integral de companhias.

As duas partes também avaliaram o andamento do projeto conjunto de atualização das políticas econômicas do país, com avanços em empreendedorismo, pequenas e médias empresas, competitividade e governança corporativa.