Abu Dhabi conclui mais de 12 mil edifícios no primeiro semestre de 2025

ABU DHABI, 2 de outubro de 2025 (WAM) – O emirado de Abu Dhabi registrou a conclusão de 12.309 edifícios no primeiro semestre de 2025, segundo dados preliminares divulgados pelo Departamento de Municípios e Transportes e pelo Centro de Estatísticas – Abu Dhabi.

Somente no segundo trimestre foram finalizadas 5.767 construções, incluindo novas obras, ampliações e modificações. A cidade de Abu Dhabi concentrou a maior parte, com 4.362 edifícios, seguida por Al Ain, com 1.960, e Al Dhafra, com 220.

No mesmo período, o número de alvarás de construção chegou a 2.571 no segundo trimestre, elevando o total para 4.994 no acumulado do semestre. As autorizações contemplaram usos residenciais, comerciais, industriais, agrícolas, de equipamentos públicos e outras finalidades.

As licenças residenciais predominaram no segundo trimestre, com 1.438 autorizações, seguidas pelas comerciais (585), de equipamentos públicos (221), industriais (208), agrícolas (64) e outras (55). A cidade de Abu Dhabi emitiu 1.891 alvarás, Al Ain 528 e Al Dhafra 152. As permissões incluíram autorizações para novas construções, ampliações e reformas em todas as três regiões.