Emirados Árabes Unidos e França discutem fortalecimento de parceria econômica e cooperação no turismo

PARIS, 5 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, reuniu-se em Paris com o ministro francês da Economia, Finanças e Soberania Industrial e Digital, Eric Lombard, e com a ministra delegada para o Turismo, Nathalie Delattre, para discutir formas de fortalecer a parceria econômica entre os dois países.

As conversas abordaram a ampliação das áreas de cooperação econômica e de investimentos, a abertura de novos canais para as comunidades empresariais, o desenvolvimento da colaboração nos setores de turismo e viagens e o aumento das oportunidades de investimento turístico — fatores que contribuem para impulsionar o papel do setor no desenvolvimento econômico sustentável de ambos os países.

Abdulla Al Marri afirmou que o encontro representa uma oportunidade importante para ampliar os horizontes da parceria entre os Emirados Árabes Unidos e a França, elevando-a a novos níveis de coordenação ao criar caminhos para que as comunidades empresariais explorem oportunidades e troquem experiências e conhecimentos.

O ministro destacou que os dois países compartilham visões de desenvolvimento semelhantes e possuem ativos econômicos e turísticos complementares, o que favorece a parceria nos âmbitos público e privado, estimulando o crescimento corporativo e o fluxo de investimentos mútuos.

Ele observou que os Emirados Árabes Unidos continuam a aprimorar seu marco legislativo e econômico para aumentar a flexibilidade e a atratividade do ambiente de negócios, com a atualização de leis e procedimentos e a oferta de incentivos e mecanismos de apoio a empreendedores e pequenas e médias empresas — o que abre novas oportunidades para que companhias francesas se beneficiem do mercado emiradense.

Durante a reunião, as partes discutiram mecanismos para fortalecer a cooperação e facilitar o acesso de empresas emiradenses e francesas a oportunidades promissoras em setores prioritários de ambos os mercados. Também trataram do uso de tecnologias avançadas, digitais e de inteligência artificial para impulsionar o crescimento econômico, além de parcerias no desenvolvimento e implementação de políticas de economia circular, infraestrutura inteligente e transporte sustentável, bem como no apoio a startups e ao empreendedorismo.

Al Marri ressaltou que a cooperação turística entre os dois países reflete a solidez da relação estratégica bilateral. Ele explicou que os Emirados Árabes Unidos seguem lançando novas iniciativas voltadas ao turismo sustentável e criando produtos e serviços inovadores de alta qualidade que atendem à crescente demanda global, ao mesmo tempo em que fortalecem o intercâmbio cultural e econômico com a França.

Segundo o ministro, os Emirados adotam uma abordagem proativa no desenvolvimento da infraestrutura turística e das normas econômicas, com o objetivo de tornar o mercado local mais flexível e atrativo para empresas e investidores. Isso oferece grandes oportunidades para a construção de parcerias produtivas com o setor francês de turismo e viagens, tanto no nível governamental quanto privado.

Os dois lados destacaram a importância do turismo como janela estratégica de cooperação na próxima fase e analisaram formas de estimular o fluxo de visitantes, expandir programas conjuntos, coordenar a participação em eventos internacionais e trocar experiências em turismo verde e sustentável, promovendo o crescimento de longo prazo do setor.

As relações entre os Emirados Árabes Unidos e a França registraram um crescimento notável nos últimos anos em diversos setores econômicos. O mercado emiradense abriga atualmente mais de 15 mil licenças comerciais de empresas de nacionalidade francesa atuando em diferentes áreas.

Até o final de maio de 2025, o número de marcas francesas registradas nos Emirados Árabes Unidos chegou a 18.500, refletindo a profundidade da parceria econômica e confirmando o país como destino preferencial para empresas francesas na região.

No campo do turismo, o número de turistas franceses que visitaram os Emirados Árabes Unidos atingiu 648.704 em 2024, um aumento de 15% em relação a 2023. No primeiro trimestre de 2025, o país recebeu 245.269 visitantes franceses. Atualmente, há 58 voos diretos semanais entre as cidades dos dois países, o que contribui para intensificar o intercâmbio turístico.