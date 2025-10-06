Khaled bin Mohamed bin Zayed visita obras do Museu Nacional Zayed meses antes da abertura em dezembro

ABU DHABI, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, acompanhou o andamento das obras do Museu Nacional Zayed, que será oficialmente inaugurado em dezembro, no Distrito Cultural de Saadiyat, em Abu Dhabi.

Durante a visita, o xeique Khaled recebeu informações sobre as galerias permanentes do museu, que apresentam os principais marcos da história dos Emirados Árabes Unidos e celebram a visão do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador do país. As exposições destacam os valores duradouros do líder histórico, como a preservação ambiental, o empoderamento humano, a tolerância cultural, o diálogo intercultural e o apoio a iniciativas humanitárias na região e no mundo.

O príncipe herdeiro ressaltou que o Museu Nacional Zayed é um tributo ao legado do fundador da nação, levando a sabedoria do passado ao presente e inspirando as futuras gerações. Ele destacou que o museu reflete o compromisso da liderança em investir na cultura como um pilar essencial do desenvolvimento sustentável dos Emirados Árabes Unidos.

O xeique Khaled também se reuniu com profissionais e talentos emiradenses envolvidos na finalização do projeto, elogiando sua dedicação em entregar um destino cultural de padrão internacional, que enriquece o panorama artístico do emirado e reforça Abu Dhabi como centro global de criatividade, diálogo e intercâmbio cultural.

O museu contará com seis galerias permanentes distribuídas em dois andares, cobrindo 300 mil anos de história humana, além de uma galeria para exposições temporárias e o Jardim Al Masar, uma galeria ao ar livre com 600 metros de extensão.

O acervo reúne artefatos arqueológicos e objetos históricos que documentam os primeiros vestígios de presença humana no território dos Emirados Árabes Unidos, explorando civilizações antigas, rotas comerciais e os elementos distintivos da cultura e do patrimônio emiradense.

O Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, afirmou que o museu materializa a visão dos Emirados de colocar a cultura no centro do desenvolvimento humano e intelectual. Segundo ele, “enraizado nesta terra antiga, com uma história que atravessa milênios, o Museu Nacional Zayed oferece uma experiência única que celebra a jornada contínua da nossa nação e reflete os valores legados pelo xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.”

“O Museu Nacional Zayed será um farol cultural, que expressa o espírito do povo emiradense, narra a história do nosso patrimônio atemporal e compartilha com o mundo a mensagem dos Emirados na linguagem universal da civilização”, acrescentou Al Mubarak. “Quando for inaugurado, o museu servirá como uma ponte de diálogo entre os Emirados e o mundo, consolidando ainda mais Abu Dhabi como capital global das artes, da cultura e da criatividade.”

O xeique Khaled esteve acompanhado pelo xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; pelo xeique Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, presidente da Autoridade Nacional Antidrogas e supervisor-geral do Legado Policial da Polícia de Abu Dhabi; por Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi; por Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; e por Saood Abdulaziz Al Hosani, subsecretário do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi.