Theyab bin Mohamed bin Zayed recebe primeiro-ministro do Iêmen em Wahat Al Karama

ABU DHABI, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires, recebeu o primeiro-ministro do Iêmen, Salem Saleh bin Braik, em Wahat Al Karama, em Abu Dhabi. Bin Braik realiza visita oficial aos Emirados Árabes Unidos.

Acompanhado pelo xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed, o primeiro-ministro iemenita passou em revista a guarda de honra formada para recebê-lo e depositou flores no memorial diante do monumento aos mártires.

Salem Saleh bin Braik foi informado sobre o significado de Wahat Al Karama, que simboliza o heroísmo e os sacrifícios dos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos na defesa da pátria e na proteção de seus valores e conquistas.

O xeique Theyab elogiou o avanço das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Iêmen em todas as áreas, destacando o apoio e a orientação das lideranças dos dois países para fortalecer a cooperação em benefício de seus povos.

Ele ressaltou ainda que Wahat Al Karama expressa a gratidão e o reconhecimento da liderança dos Emirados aos seus heróis, que deram suas vidas pela pátria e representam os valores de bravura, coragem e sacrifício que as novas gerações do país se orgulham em preservar.

Ao final da visita, o primeiro-ministro iemenita assinou o livro de visitantes de Wahat Al Karama, registrando uma mensagem de apreço e respeito aos mártires dos Emirados Árabes Unidos.