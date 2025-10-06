Ministro da Economia dos Emirados discute o fortalecimento da cooperação bilateral em aviação civil com autoridades francesas

PARIS, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O ministro da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês), Abdulla bin Touq Al Marri, reuniu-se em Paris com Marc Borel, diretor-geral interino da Direção-Geral de Aviação Civil da França (DGAC), durante visita oficial ao país.

O encontro, que contou com a presença do embaixador dos Emirados Árabes Unidos na França, Fahad Saeed Mohammed Abdulla Al Raqbani, tratou de formas de ampliar a cooperação e desenvolver parcerias estratégicas entre os dois países no campo da aviação civil e setores correlatos.

Durante a reunião, Al Marri destacou a solidez das relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a França, observando que a cooperação no setor de aviação civil abrange diversas áreas, como serviços de transporte aéreo, fabricação de aeronaves e indústrias de apoio.

As duas partes concordaram sobre a importância de manter esforços conjuntos e explorar novas oportunidades de colaboração, além de ressaltar a necessidade de fortalecer as ligações aéreas entre os dois países, consideradas um motor essencial para o crescimento das relações econômicas e de investimento, beneficiando especialmente o setor do turismo.

As relações em aviação civil entre os Emirados Árabes Unidos e a França continuam em crescimento constante, com 58 voos diretos semanais atualmente em operação entre cidades dos dois países — um reflexo da parceria estratégica sólida e do compromisso mútuo em expandir a cooperação no setor e em seus serviços associados.