Agência Ambiental de Abu Dhabi estende temporada de falcoaria 2025–2026

ABU DHABI, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra e presidente do Conselho de Administração da Agência Ambiental de Abu Dhabi (EAD, na sigla em inglês), determinou a extensão da temporada tradicional de caça com falcões em Abu Dhabi — que ocorrerá de 20 de outubro de 2025 a 5 de fevereiro de 2026 — conforme a Resolução nº 7 de 2025. A medida está alinhada ao objetivo da EAD de regular a falcoaria como prática tradicional enraizada no patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos.

A agência esclareceu que a caça tradicional (falcoaria) é permitida apenas a falcoeiros licenciados durante a temporada 2025–2026, garantindo que a prática ocorra de acordo com padrões legais e ambientais. A agência também especificou que a falcoaria é restrita a áreas abertas do emirado e deve ser realizada a pelo menos dois quilômetros de distância de estradas principais e secundárias, propriedades privadas, florestas, áreas protegidas, instalações petrolíferas e militares, além de zonas residenciais.

Como parte de seu compromisso em preservar os valores do patrimônio árabe autêntico e incentivar as novas gerações a praticarem a falcoaria dentro das normas ambientais e legais, a EAD emite licenças de falcoaria conforme a Resolução Local nº 5 de 2021, que alterou dispositivos do regulamento executivo da Lei de Caça. A resolução visa fortalecer o setor de caça tradicional e preservar a falcoaria como um dos elementos mais emblemáticos da herança cultural emiradense.

Para obter uma licença, o solicitante deve ser cidadão dos Emirados Árabes Unidos, ter no mínimo 18 anos e utilizar apenas falcões registrados no Sistema de Registro de Falcões do Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente (MOCCAE). A solicitação deve ser feita por meio do sistema digital TAMM, plataforma unificada de serviços do governo de Abu Dhabi.

O candidato pode acessar o aplicativo ou o site do TAMM, entrar com sua identidade digital UAE Pass, selecionar Comunidade e Meio Ambiente e, em seguida, o serviço Emissão de Licença de Falcoaria.

O licenciado deve respeitar as condições ambientais e os horários de caça, limitados ao período entre o nascer e o pôr do sol, durante o prazo de validade da licença, que é de uma única temporada.

A definição do período oficial da temporada demonstra o compromisso da EAD em apoiar os falcoeiros e promover essa tradição local e internacionalmente, fortalecendo sua transmissão às novas gerações e valorizando seu papel histórico na cultura emiradense.

A agência destacou ainda que a cooperação com parceiros estratégicos, especialmente o Clube dos Falcoeiros dos Emirados, tem sido essencial para criar um ambiente adequado à prática, desenvolvendo regulamentações científicas e operacionais que asseguram a conformidade da atividade com os mais altos padrões e melhores práticas internacionais.