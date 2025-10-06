Ciclista emiradense Youssef Amiri é coroado campeão no Campeonato Árabe de Ciclismo no Iraque

BAGDÁ, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O ciclista Youssef Abdullah Amiri, da seleção dos Emirados Árabes Unidos, foi coroado campeão árabe ao conquistar a medalha de ouro na prova de contrarrelógio individual (categoria juvenil), com percurso de 20 quilômetros, realizada nesta segunda-feira (06/10) como parte do Campeonato Árabe de Ciclismo, que ocorre na cidade de Sulaymaniyah, no Iraque.

Amiri completou a prova em 24 minutos e 25 segundos, garantindo o primeiro lugar, enquanto seu compatriota Abdullah Ibrahim Al Hashmi terminou em terceiro, conquistando a medalha de bronze após uma disputa intensa até os metros finais.

Com desempenho excepcional, Amiri superou um grupo de ciclistas árabes de elite, registrando um tempo impressionante que lhe assegurou o topo do pódio e reforçou a presença dos Emirados Árabes Unidos no campeonato.

A conquista ocorre um dia após a equipe juvenil emiradense vencer a prova de contrarrelógio por equipes, de 57 quilômetros, enquanto os ciclistas do país seguem brilhando na competição, que prossegue até 13 de outubro, com a participação de nove países árabes.

Com esses resultados, a seleção nacional dos Emirados Árabes Unidos soma agora duas medalhas de ouro e uma de bronze desde o início do torneio. A Federação de Ciclismo dos Emirados destacou que essas conquistas refletem o sucesso de suas estratégias de desenvolvimento, o apoio aos jovens talentos e o nível avançado que o ciclismo emiradense alcançou nos cenários árabe e internacional.