Lince-arábico ameaçado de extinção é avistado na Reserva de Wadi Wurayah, em Fujairah

FUJAIRAH, 6 de outubro de 2025 (WAM) — O lince-arábico (Lynx caracal schmitzi), classificado como criticamente ameaçado na Lista Vermelha Nacional dos Emirados Árabes Unidos, foi registrado por câmeras no Parque Nacional de Wadi Wurayah, em Fujairah, após anos sem observações confirmadas. O registro representa um marco para os esforços nacionais de conservação da biodiversidade e reforça a eficácia das políticas de proteção da fauna em habitats naturais do país.

O animal foi flagrado por câmeras com sensores de movimento instaladas no âmbito da iniciativa Notice Nature, apoiada pelo Mashreq Bank, em colaboração com a Autoridade Ambiental de Fujairah e a Emirates Nature–WWF. Cada registro confirmado fornece informações essenciais para avaliar o estado de conservação da espécie, proteger seus habitats frágeis e aprimorar estratégias de preservação de longo prazo.

O novo registro confirma a presença contínua desse predador raro em seu habitat natural, refletindo o impacto positivo dos programas de conservação e o êxito das áreas protegidas. A espécie havia sido documentada pela última vez em Jebel Hafeet, em 2019, e próxima a Wadi Shees, em março de 2023 — e agora, em Wadi Wurayah, em 2025, o que renova as esperanças de sua sobrevivência.

Conhecido pela estrutura corporal robusta e pelas orelhas com pontas negras, o lince-arábico desempenha papel essencial no equilíbrio ecológico dos ecossistemas montanhosos. Nativo das montanhas e desertos dos Emirados Árabes Unidos e da Península Arábica, é uma espécie elusiva e predominantemente noturna, raramente observada em vida livre.

As câmeras de monitoramento instaladas na reserva, operadas em parceria com a Autoridade Ambiental de Fujairah e com voluntários do programa Leaders of Change, da Emirates Nature, capturaram as imagens automaticamente, de dia e à noite, por meio de tecnologia infravermelha. A descoberta soma-se ao registro de outras espécies raras na reserva, como a raposa de Blanford, também pouco observada na natureza.

O Dr. Ali Hassan Al Hammoudi, diretor de Biodiversidade e Recursos Naturais da Autoridade Ambiental de Fujairah, afirmou que o reaparecimento do lince coincide com o Dia Mundial do Habitat, destacando o papel da reserva como refúgio seguro para espécies ameaçadas. Ele ressaltou a cooperação da Autoridade com a Emirates Nature–WWF na proteção e monitoramento dessa paisagem única por meio de programas científicos de longo prazo.

O Dr. Andrew Gardner, diretor associado de Conservação da Biodiversidade da Emirates Nature–WWF, descreveu o registro como um chamado raro e urgente à ação, observando que, embora o avistamento traga esperança, esforços contínuos são essenciais para garantir o futuro do lince-arábico.