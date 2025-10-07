Ciclone tropical Shakti enfraquece para depressão e não afeta os Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que o ciclone tropical Shakti enfraqueceu para depressão tropical no oeste do mar da Arábia, com ventos entre 30 e 40 km/h próximos ao centro.

Segundo a última atualização, o Centro informou que o sistema deve se dissipar nas próximas seis horas, transformando-se em uma área de baixa pressão e movendo-se de sudeste para leste, com ventos de 20 a 30 km/h. O NCM destacou que o fenômeno não tem impacto sobre o país.