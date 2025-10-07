Presidente dos Emirados envia carta ao rei da Jordânia sobre relações bilaterais

ABU DHABI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma carta ao rei Abdullah II bin Al Hussein da Jordânia, discutindo as relações bilaterais e as formas de fortalecer a cooperação entre os dois países.

A mensagem foi entregue pelo conselheiro Hamad Al Matrooshi, encarregado de negócios da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Amã, durante um encontro com o embaixador Dhaifallah Al Fayez, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia, na sede do ministério, na capital.

Durante a reunião, as duas partes destacaram as relações sólidas e a cooperação existente entre os países em todos os domínios, além de debaterem diversos temas de interesse comum.