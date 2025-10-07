Brasil é país parceiro da GITEX Global 2025, que reunirá líderes mundiais de tecnologia e inteligência artificial

DUBAI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — A edição de 2025 da GITEX Global, maior feira mundial de tecnologia e inteligência artificial, será realizada de 13 a 17 de outubro, no Dubai World Trade Centre. O evento reunirá mais de 6,8 mil empresas e duas mil startups de 180 países, com foco em avanços em biotecnologia, computação quântica, inteligência artificial física, semicondutores e centros de dados.

Com o mercado global de inteligência artificial projetado para alcançar US$ 4,8 trilhões até 2033, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), a corrida para aplicar a tecnologia em setores estratégicos se intensificou, reforçando a importância do evento.

Entre as gigantes globais confirmadas estão Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens e Snowflake, além de novas participantes como Cerebras, Datadog, Mitsubishi, Qualcomm, Rittal, ServiceNow, Tata Electronics, Telecom Italia e Tenstorrent, que apresentarão inovações de ponta.

Paralelamente, a GITEX sediará o Expand North Star, vitrine de startups que ocorrerá entre 12 e 15 de outubro, no Dubai Harbour, com apoio da Câmara de Economia Digital de Dubai. Em sua 10ª edição, o evento conectará duas mil startups e 1,2 mil investidores que administram ativos de US$ 1,1 trilhão.

A vice-presidente executiva do Dubai World Trade Centre (DWTC), Trixie LohMirmand, afirmou que setores decisivos como centros de dados, biotecnologia, computação quântica e robótica representam “o ponto de convergência entre a engenhosidade da inteligência artificial e os principais desafios da humanidade”. Segundo ela, a GITEX Global 2025 “dá novo impulso a essas tecnologias transformadoras e reafirma o papel do evento como catalisador do progresso baseado em inovação nos diversos setores da economia global”.

Brasil é país parceiro

A feira registra número recorde de participação internacional, com o Brasil como país parceiro e sua maior delegação tecnológica já enviada ao evento. Também participam a Câmara de Comércio e Indústria da Sérvia e a Tech Destination Pakistan como parceiros institucionais. Haverá novos pavilhões nacionais do Canadá, Chile, Equador, Espanha e Turquia, além de representações ampliadas da Europa, América Latina, África e Oriente Médio.

A gerente do escritório da ApexBrasil em Dubai para o Oriente Médio, Norta da África e Índia, Tatiana Riera, destacou que a entidade está entusiasmada em participar da GITEX Global e da Expand North Star com mais de 50 startups e polos de inovação. "É uma excelente oportunidade para mostrar como o Brasil está impulsionando a inovação e desenvolvendo soluções tecnológicas para desafios globais”, disse.

Já Marko Čadež, presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Sérvia, afirmou que as startups de seu país apresentarão “aplicações práticas de inteligência artificial em áreas que vão do bem-estar e energia ao diagnóstico de sentimentos nas redes sociais”.

Com investimentos globais em centros de dados previstos para ultrapassar US$ 500 bilhões em 2025, a GITEX receberá a O’Leary Ventures, um dos maiores investidores do setor, que está construindo no Canadá o maior parque industrial de centros de dados de IA do mundo.

Paul Palandjian, CEO e copresidente da O’Leary Ventures, afirmou que os Emirados Árabes Unidos se tornaram um ponto de convergência e uma liderança mundial no desenvolvimento de tecnologia e inteligência artificial. "Nenhum outro lugar reúne a visão, os recursos e o comprometimento necessários para atrair profissionais e empresas de classe mundial em todos os setores.”

Trazendo uma perspectiva regional, Hassan Alnaqbi, diretor-presidente da Khazna, maior provedora de centros de dados hiperescaláveis do Oriente Médio e empresa do grupo G42, liderará os debates sobre a capacidade de infraestrutura, energia e políticas públicas acompanharem o ritmo das megafábricas de IA.

Avanços em edição genética, vacinas de mRNA e descobertas de medicamentos impulsionadas por inteligência artificial estão levando os investimentos em biotecnologia a cerca de US$ 1,7 trilhão em 2025, criando o cenário para a implantação mais rápida de IA nesse setor.

Entre os destaques, Trevor Martin, diretor-executivo da Mammoth Biosciences, apresentará como a tecnologia de edição genética CRISPR — vencedora do Prêmio Nobel — está sendo combinada à IA para potencialmente curar doenças genéticas.

Matt Angle, CEO da Paradromics, empresa responsável pelo primeiro implante cerebral-computador bem-sucedido do mundo, falará sobre o uso da IA na decodificação do pensamento.

Reforçando esse movimento, a startup sul-coreana HurayPositive apresentará uma plataforma de software como serviço baseada em inteligência artificial para oferecer medicina de precisão a um milhão de pacientes com doenças crônicas.

Na GITEX Global, a empresa Tensor lança o primeiro robocar pessoal do mundo — aclamado globalmente como “inteligência artificial sobre rodas”. Já a K2 trará novos humanoides e um veículo conceitual projetado para expandir o uso da robótica em ambientes industriais.

Com o mercado de robótica com IA estimado em US$ 94 bilhões até 2031, essas inovações mostram como a chamada inteligência artificial física está se tornando um pilar essencial da produtividade industrial e da competitividade empresarial.

A IBM exibirá o Quantum System Two, sistema que representa um avanço na computação quântica de grande escala. “A GITEX é mais do que uma vitrine global: é um espaço de ação que reúne formuladores de políticas, líderes empresariais e inovadores que impulsionam a IA”, afirmou Shukri Eid, vice-presidente e gerente-geral da IBM para o Golfo, Levante e Paquistão.

O físico Mark Thompson, cofundador da PsiQuantum, empresa avaliada em US$ 6 bilhões, discutirá o conceito de soberania quântica, enquanto a IONQ, primeira empresa pública focada exclusivamente em computação quântica listada na Bolsa de Nova York, será uma das expositoras de destaque.

A AMD apresentará suas novas GPUs Instinct™ e CPUs EPYC™, projetadas para processar cargas de trabalho de IA de alta complexidade e otimizar o consumo energético em data centers.

Jim Keller, CEO da Tenstorrent, empresa avaliada em US$ 2,6 bilhões e listada entre as 50 mais promissoras de IA pela Forbes, abordará o tema “Assumindo o controle do seu futuro de soberania em IA”.

O Expand North Star reunirá mais de 40 unicórnios, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro global de inovação. Entre eles, a Cerebras apresentará o maior supercomputador de IA do mundo, desenvolvido em parceria com a G42; a Fluidstack lançará o primeiro supercomputador de IA descarbonizado de 1 GW; e a Xpanceo exibirá cinco protótipos de lentes de contato inteligentes baseadas em IA, com aplicações em realidade aumentada, saúde e tecnologia de consumo.