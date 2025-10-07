Mercado imobiliário de Ajman movimenta US$ 809 milhões em setembro e cresce 53% em um ano

AJMAN, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O valor das transações imobiliárias em Ajman atingiu 2,97 bilhões de dirhams (US$ 809 milhões) em setembro, registrando alta de 53% em relação ao mesmo período de 2024, segundo relatório divulgado pelo Departamento de Terras e Regulação Imobiliária.

O diretor-geral do departamento, Omar bin Omair Al Muhairi, informou que foram realizadas 1.739 transações durante o mês, incluindo 1.393 operações de compra e venda, que somaram mais de 1,87 bilhão de dirhams (US$ 509 milhões).

Al Muhairi afirmou que o mercado imobiliário de Ajman mantém ritmo de crescimento e alcança números recordes, reflexo da qualidade do setor e da diversidade de oportunidades de investimento nas diferentes regiões do emirado. A área de Al Rumaila 3 registrou o maior volume de vendas, totalizando 300 milhões de dirhams (US$ 81,8 milhões).

A autoridade dos Emirados também informou 241 operações de hipoteca, com valor total superior a 474 milhões de dirhams (US$ 129 milhões). A maior hipoteca foi registrada na área de Al Tallah 2, no valor de 73,5 milhões de dirhams (US$ 20 milhões).

O projeto Emirates City liderou a lista dos empreendimentos mais negociados, seguido pelos projetos Ajman One e City Towers. Entre os bairros, Al Helio 2 ficou em primeiro lugar em volume de transações, à frente de Al Helio 1 e Al Yasmeen.