Dubai Airshow 2025 reunirá líderes globais dos setores de aviação, espaço e defesa

DUBAI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, altos representantes governamentais e executivos dos setores de aviação, espaço e defesa se reuniram em Dubai para definir as prioridades estratégicas, as inovações e as parcerias que vão marcar o Dubai Airshow 2025.

As discussões ocorreram durante uma coletiva de imprensa que contou com a participação do ministro do Esporte e presidente da Agência Espacial dos Emirados, Ahmad Belhoul Al Falasi; do subsecretário de Assuntos de Ciência e Tecnologia Avançada do Ministério das Relações Exteriores, Omran Sharaf; do diretor-executivo da Dubai Airports, Paul Griffiths; do major-general Marwan Abulkarim Julfar, comandante adjunto para Assuntos Portuários da Polícia de Dubai; do diretor-geral da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, Mohammed Abdulla Lengawi; do especialista Hamed Mohamed Al Sayed Al Hashimi, da Polícia de Dubai; do presidente do Conselho do Projeto Dubai Airshow e diretor comercial da Dubai Airports, Eugene Barry; do brigadeiro Mohammed Obaid Al Marshoudi, diretor-executivo adjunto do Comitê Militar Organizador do Dubai Airshow; e do diretor-gerente da Informa, Tim Hawes.

O encontro reafirmou o compromisso conjunto do governo e do setor privado em consolidar Dubai como centro global de aviação, tecnologia aeroespacial e defesa, antes da abertura do salão em 17 de novembro.

Sob o tema “O futuro é agora”, a aguardada 19ª edição do Dubai Airshow destacará avanços em sustentabilidade, inovação impulsionada por inteligência artificial, mobilidade avançada, exploração espacial e formação de talentos da nova geração. A edição de 2025 será a maior e mais voltada para o futuro desde a criação do evento, reunindo mais de 1.500 empresas líderes mundiais dos setores aeroespacial e de defesa, oriundas de 47 países, e um público estimado em 148 mil visitantes.

Durante a coletiva, Paul Griffiths afirmou que o evento ocorre em um momento decisivo para a aviação e o setor aeroespacial, “à medida que tecnologia, sustentabilidade e conectividade global convergem para redefinir a forma como o mundo se movimenta”. Segundo ele, o Airshow reflete “a ambição dos Emirados Árabes Unidos de liderar esses setores e o papel de Dubai como palco de inovação e centro de colaboração internacional”.

O evento contará com mais de 200 aeronaves de ponta em exposição, 120 startups, 50 investidores e 350 palestrantes e especialistas de renome mundial, responsáveis por mais de 350 horas de conteúdo em 12 trilhas de conferências, incluindo sete novas.

Com 490 delegações de 98 países, 440 novos expositores, 18 pavilhões nacionais — incluindo um estreante —, representantes de 150 países, quase 100 chalés corporativos e 20 pavilhões na área de exposição estática, o Airshow 2025 estabelece um novo marco global para a indústria aeroespacial.

A edição contará com quatro palcos de conferências, incluindo um novo, com temas que abordarão sustentabilidade, defesa e espaço. Pela primeira vez, aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs) participarão das demonstrações aéreas, enquanto o Airshow After Dark trará eventos noturnos à beira da pista e apresentações ao vivo. O Pavilhão Espacial será o maior da história, com dois dias de conferências, encontros de alto nível e exposições imersivas.

Tim Hawes afirmou que esta será “a edição mais ambiciosa da história do Dubai Airshow”. Segundo ele, o evento — que traz o maior Pavilhão Espacial já montado, a estreia das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs) e o lançamento do Airshow After Dark — foi concebido para “refletir a energia e o espírito de inovação da indústria”.

“Nosso objetivo é gerar resultados concretos, por meio de parcerias, investimentos e avanços mensuráveis”, disse. “Com os Emirados Árabes Unidos na vanguarda da aviação, o Dubai Airshow está prestes a se consolidar como o palco global onde os líderes do setor se reúnem para definir o futuro da indústria aeroespacial.”

Entre as novas atividades estão uma corrida de 5 km na pista do evento — parte do Desafio de Fitness de Dubai (30x30) —, os Youth Circles, a Inspiration Zone, o SkyBites by Emirates Flight Catering e Emirates Leisure Retail, e experiências interativas com Falco, mascote oficial do evento. O Wellness Zone, apresentado pela XWELL, contará com iniciativas da Autoridade de Saúde de Dubai, como o Sensory Dome, o Breathe In Pod e exames de saúde oferecidos pelo Hospital Saudita Alemão.