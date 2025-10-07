Aeroporto de Dubai deve ultrapassar 100 milhões de passageiros em dois anos, projeta direção da Dubai Airports

DUBAI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O diretor-executivo da Dubai Airports, Paul Griffiths, afirmou que o Aeroporto Internacional de Dubai deve receber 95,3 milhões de passageiros até o fim de 2025, estabelecendo um novo recorde para o terminal, que mantém há 11 anos consecutivos o título de aeroporto internacional mais movimentado do mundo.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), durante a coletiva de imprensa do Dubai Airshow 2025, Griffiths disse acreditar que o aeroporto ultrapassará a marca de 100 milhões de passageiros nos próximos dois anos, previsão que deve se concretizar em 2027.

“Até o fim de 2031, o número de passageiros deve se aproximar de 115 milhões e, em 2032, as operações serão transferidas para o Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC), que poderá receber cerca de 124 milhões de passageiros”, afirmou.

Sobre o Dubai Airshow 2025, Griffiths destacou que esta será a maior e mais impressionante edição do evento desde sua criação, descrevendo-o como o principal encontro da aviação mundial. Ele ressaltou que a exposição representa uma oportunidade excepcional para apresentar as mais recentes inovações em aviação e tecnologia aeroespacial, quando o evento for aberto em novembro.

O executivo acrescentou que o salão tem grande relevância internacional, com a apresentação de novas tecnologias de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, além de inovações em tecnologias espaciais e sistemas avançados de defesa, que estarão expostas em todos os pavilhões.

Quanto aos projetos de desenvolvimento do Aeroporto Internacional Al Maktoum, Griffiths afirmou que as obras continuam em andamento, com as etapas finais de design em preparação. Ele ressaltou a colaboração estreita da Dubai Airports com parceiros de engenharia aeronáutica para garantir a criação de um dos maiores aeroportos do mundo.

Griffiths lembrou ainda que o Al Maktoum está em operação desde 2010, atendendo principalmente voos de carga e executivos, além de diversos serviços fretados e algumas operações regulares.