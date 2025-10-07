Abdulla Al Hamed se reúne com executivos da RedBird IMI e da All3Media em Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, recebeu Jeff Zucker, diretor executivo da RedBird IMI, e Jane Turton, diretora-executiva da All3Media, na sede do Escritório, em Abu Dhabi.

O encontro abordou formas de fortalecer a cooperação e o intercâmbio de experiências nos setores de mídia, produção audiovisual e conteúdo digital, além de aprofundar as parcerias com instituições emiradenses que atuam no desenvolvimento da indústria de comunicação e de projetos conjuntos sediados no país.

A reunião incluiu ainda discussões sobre futuras colaborações no Bridge Summit, importante evento global de mídia que será realizado em Abu Dhabi, em dezembro. O encontro reunirá líderes de opinião, profissionais de comunicação e criadores de conteúdo de todo o mundo.

As partes destacaram que o evento representa uma oportunidade estratégica para ampliar o diálogo sobre o futuro da mídia e reforçar seu papel como motor de transformação positiva na produção e distribuição de conteúdo multiplataforma.

Abdulla Al Hamed afirmou que a mídia é um dos pilares do desenvolvimento nacional e que os Emirados Árabes Unidos trabalham para consolidar um ecossistema moderno de comunicação, alinhado às transformações econômicas, sociais e culturais do país. “O objetivo é construir um sistema midiático que reflita os valores nacionais, promova credibilidade e qualidade e fortaleça a presença equilibrada e influente do país no cenário global”, disse.

Al Hamed destacou ainda que a visão de futuro da mídia emiradense está baseada na combinação entre inovação tecnológica, conteúdo de alta qualidade e ética jornalística, de forma a posicionar o sistema de mídia nacional como referência internacional em profissionalismo, cooperação e influência positiva baseada no conhecimento e no respeito mútuo.

O presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos ressaltou o compromisso do país em estreitar a cooperação com os grandes grupos de mídia globais, em linha com a visão de produzir conteúdo de classe mundial a partir dos Emirados Árabes Unidos, que traduza a diversidade cultural e o papel de liderança do país como centro regional e internacional da indústria de comunicação.

A RedBird IMI é uma joint venture entre a norte-americana RedBird Capital Partners e a International Media Investments (IMI), com sede em Abu Dhabi. A All3Media, adquirida pela RedBird IMI em 2024 por US$ 1,5 bilhão, é uma das principais produtoras e distribuidoras independentes de cinema e televisão do mundo, cujos coproprietários incluem a Warner Bros. Discovery e a Liberty Global.