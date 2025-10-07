Instituto do Patrimônio de Sharjah discute parcerias com Direção-Geral do Patrimônio Cultural em Lisboa

LISBOA, 7 de outubro de 2025 (WAM) — Uma delegação do Instituto do Patrimônio de Sharjah (SIH, na sigla em inglês), liderada por Abdulaziz Al Musallam, presidente da instituição, reuniu-se com representantes da Direção-Geral do Patrimônio Cultural em Lisboa, órgão central do governo português responsável pela gestão e preservação do patrimônio cultural nacional.

As duas partes discutiram possíveis áreas de cooperação, especialmente na preservação do patrimônio cultural imaterial, além da troca de experiências em artes populares, ofícios tradicionais e celebrações patrimoniais. Também abordaram formas de colaboração em projetos de restauração e conservação de edifícios e artefatos históricos, com o objetivo de ampliar o intercâmbio de conhecimento entre as duas instituições.

Al Musallam destacou a importância da reunião para abrir novos caminhos de cooperação cultural entre Sharjah e Portugal. Ele lembrou que o Instituto do Patrimônio de Sharjah, centro de categoria 2 vinculado à Unesco, busca continuamente firmar parcerias internacionais que reforcem os esforços globais de proteção e valorização do patrimônio cultural.

Representantes da Direção-Geral do Patrimônio Cultural elogiaram as contribuições culturais de Sharjah e o papel do emirado no apoio à cultura árabe e ao patrimônio humano compartilhado. Manifestaram interesse em cooperar com o instituto e disposição para desenvolver programas conjuntos de documentação e troca de conhecimento no âmbito dos projetos da Unesco dedicados ao patrimônio material e imaterial.

A reunião integrou a visita da delegação do Instituto do Patrimônio de Sharjah a Portugal, realizada em paralelo à inauguração do Centro de Estudos Árabes da Universidade de Coimbra, presidida por xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah.

A visita representou uma oportunidade para ampliar a cooperação cultural entre Sharjah e Portugal e para discutir novas iniciativas conjuntas que expressem a visão do emirado e seu compromisso com a preservação do patrimônio humano e a promoção do diálogo intercultural.