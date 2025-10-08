Reservas de ouro do Banco Central dos Emirados ultrapassam US$ 8,17 bilhões pela primeira vez

ABU DHABI, 8 de outubro de 2025 (WAM) — As reservas de ouro do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) aumentaram cerca de 32% nos primeiros oito meses de 2025, ultrapassando pela primeira vez a marca de 30 bilhões de dirhams (US$ 8,17 bilhões).

No fim de agosto, o valor total das reservas atingiu 30,32 bilhões de dirhams (US$ 8,26 bilhões), em comparação com 22,981 bilhões de dirhams (US$ 6,26 bilhões) registrados no final de dezembro de 2024.

Em base mensal, as reservas de ouro cresceram 4,5% em agosto, subindo de 28,99 bilhões de dirhams (US$ 7,9 bilhões) em julho, segundo o boletim estatístico divulgado pelo CBUAE.

O relatório também mostra que o valor dos depósitos à vista aumentou para 1,18 trilhão de dirhams (US$ 321 bilhões) até o fim de agosto, frente a 1,10 trilhão de dirhams (US$ 299 bilhões) no fim de dezembro de 2024.

Desse total, 892,27 bilhões de dirhams (US$ 241 bilhões) estavam em moeda local e 296,13 bilhões de dirhams (US$ 80 bilhões) em moedas estrangeiras.

Os depósitos de poupança totalizaram 376,47 bilhões de dirhams (US$ 102 bilhões), ante 317,48 bilhões de dirhams (US$ 85,6 bilhões) no fim de 2024, sendo 321,76 bilhões de dirhams (US$ 87,5 bilhões) em moeda local e 54,71 bilhões de dirhams (US$ 14,9 bilhões) em moedas estrangeiras.

Já os depósitos a prazo ultrapassaram 1,05 trilhão de dirhams (US$ 284 bilhões) até o fim de agosto, incluindo 664,66 bilhões de dirhams (US$ 180 bilhões) em moeda local e 386,19 bilhões de dirhams (US$ 104 bilhões) em moedas estrangeiras.