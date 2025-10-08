Governante de Sharjah determina assistência domiciliar gratuita a idosos de baixa renda

SHARJAH, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, determinou que o serviço de assistência domiciliar passe a ser oferecido gratuitamente a cidadãos idosos do país de baixa renda, sem qualquer desconto em seus benefícios sociais.

O decreto também estabelece que valores eventualmente descontados neste mês serão reembolsados aos beneficiários.

O anúncio foi feito por Maryam Majid Al Shamsi, presidente do Departamento de Serviços Sociais de Sharjah, durante uma participação por telefone no programa “Linha Direta”, transmitido pela Rádio e Televisão de Sharjah.