Hazza bin Zayed visita Matar Hamad bin Omaira Al Shamsi em retiro na região de Al Ain

AL AIN, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Ain, visitou Matar Hamad bin Omaira Al Shamsi em seu retiro na região de Al Ain.

Al Shamsi, familiares e convidados receberam o xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan com satisfação, destacando que a visita reflete a política da liderança dos Emirados Árabes Unidos de manter contato constante com a população e acompanhar de perto suas necessidades.

Durante o encontro, o xeique conversou cordialmente com os presentes, num clima que reafirmou os laços estreitos entre a liderança e o povo dos Emirados. Ele também reiterou a atenção dedicada pelo presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan à comunicação contínua com a sociedade, elemento essencial para o fortalecimento da coesão social e dos valores de lealdade e pertencimento nacional. A visita contou com a presença do xeique Mohammed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan.