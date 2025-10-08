Etihad Rail realiza viagem-teste de serviço de passageiros antes do lançamento em 2026

ABU DHABI, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participou de uma viagem experimental no serviço de passageiros da Etihad Rail, ao lado do diretor-executivo da empresa, Shadi Malak, e de uma delegação de altos funcionários. O serviço deve iniciar operações comerciais em 2026.

O trajeto levou a comitiva de Al Qudra, em Dubai, até Fujairah, marcando a primeira fase do serviço. Combinado às operações de carga — que devem superar 60 milhões de toneladas anuais até 2030 —, o serviço de passageiros será parte essencial da rede integrada de transporte dos Emirados, ampliando a mobilidade, fortalecendo comunidades e apoiando diversos setores econômicos.

Al Zeyoudi destacou o papel estratégico do projeto, dizendo que o lançamento do serviço de passageiros da Etihad Rail será um passo decisivo para expandir e modernizar a rede de transporte do país. "Este projeto de infraestrutura já acelera o fluxo de mercadorias entre zonas industriais, portos e centros logísticos, e agora também oferecerá transporte de passageiros, promovendo maior conectividade, desenvolvimento sustentável e redução de emissões poluentes”, afirmou.

Shadi Malak afirmou que a iniciativa “representa um novo marco na trajetória da Etihad Rail, guiada pela visão da liderança dos Emirados e sob a direção do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente da Etihad Rail”. Segundo ele, o projeto reflete o compromisso da empresa em construir uma rede de transporte integrada e sustentável, que impulsione a mobilidade e a eficiência no país.

Quando entrar em operação, o serviço de passageiros ligará 11 cidades, de Al Sila, no extremo oeste, até Fujairah, na costa leste, facilitando o acesso entre os principais destinos e reduzindo o congestionamento rodoviário. Cada trem terá capacidade para até 400 passageiros, e a previsão é transportar 36,5 milhões de pessoas por ano até 2030.

Em fase final de preparação para o lançamento, o projeto reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o investimento em infraestrutura inovadora, que fortalece a conectividade nacional, estimula a integração regional e apoia a meta de emissões líquidas zero até 2050.

A rede da Etihad Rail se estende por 900 quilômetros, ligando Ghuwaifat a Fujairah, e conecta portos estratégicos como Khalifa, Jebel Ali e Ruwais, garantindo o transporte eficiente de mercadorias e produtos industriais aos principais polos logísticos globais.

Com capacidade anual estimada em 60 milhões de toneladas até 2030, o sistema ferroviário já transformou a logística de carga no país e ampliou significativamente a competitividade comercial dos Emirados Árabes Unidos.