Embaixador dos Emirados apresenta credenciais ao secretário-geral da Liga Árabe

CAIRO, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Egito, Hamad Obaid Al-Zaabi, apresentou suas credenciais ao secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, como representante permanente dos Emirados junto à organização, durante cerimônia realizada na sede da Liga Árabe, no Cairo.

Durante o encontro, Al-Zaabi transmitiu os cumprimentos do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, e reafirmou o compromisso dos Emirados em aprofundar a cooperação com a Secretaria-Geral da Liga Árabe e apoiar seu papel central na abordagem das questões regionais.

Por sua vez, Aboul Gheit enviou saudações ao xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan e expressou votos de prosperidade e progresso ao governo e ao povo dos Emirados Árabes Unidos.

O secretário-geral parabenizou Al-Zaabi por sua nomeação e ressaltou o compromisso da Secretaria-Geral em fortalecer a cooperação com o país em temas árabes e na ação conjunta regional, especialmente considerando a presidência emiratense da atual sessão do Conselho da Liga.

O encontro também abordou diversas questões de interesse comum e os mais recentes desdobramentos regionais.