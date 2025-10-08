Imprensa portuguesa destaca iniciativas culturais do governante de Sharjah

SHARJAH, 8 de outubro de 2025 (WAM) — Veículos de comunicação portugueses, árabes e internacionais destacaram a inauguração do Centro de Estudos Árabes da Universidade de Coimbra, em Portugal, e o lançamento da plataforma digital da histórica Biblioteca Joanina, realizados pelo xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah. As reportagens ressaltaram que as iniciativas do xeique marcam uma nova fase do diálogo acadêmico e cultural entre o mundo árabe e a Europa.

Círculos culturais e acadêmicos de Portugal e da Europa elogiaram a doação do “Manuscrito Barbosa” à Biblioteca Joanina — versão integral na qual se baseou a edição crítica e a tradução do livro do próprio xeique, A Journey of Great Importance. O gesto foi descrito como um passo estratégico para fortalecer o diálogo cultural entre as civilizações árabe e portuguesa.

Principais jornais e meios de comunicação portugueses exaltaram o papel pioneiro do governante de Sharjah na promoção do conhecimento, da pesquisa e do intercâmbio cultural, afirmando que as ações do emirado refletem sua visão de integrar a cultura árabe ao ambiente acadêmico europeu.

Em uma reportagem de destaque, o Diário As Beiras ressaltou o apoio do xeique à digitalização da Biblioteca Joanina, projeto que permitirá a pesquisadores e ao público o acesso a mais de 30 mil livros e manuscritos raros. O projeto, com duração prevista de sete anos, é uma parceria entre a Universidade de Coimbra e a Autoridade do Livro de Sharjah.

O Diário de Coimbra, maior jornal da região, descreveu o evento como um marco na história da universidade, simbolizando o encontro entre duas civilizações unidas por um patrimônio humano comum.

O jornal Público destacou a relação estratégica entre Sharjah e a Universidade de Coimbra, observando que as iniciativas culturais do emirado levaram à criação do primeiro Centro de Estudos Árabes de Portugal, que oferece programas acadêmicos em língua e literatura árabe, além de seminários, oficinas e palestras públicas.

O Jornal O Despertar salientou que a universidade vive o nascimento de um novo polo cultural voltado à interação acadêmica com a cultura árabe, em paralelo ao lançamento do acervo digital da Biblioteca Joanina.

Já o Jornal i analisou o impacto cultural global da iniciativa, descrevendo-a como um modelo de cooperação internacional na preservação do patrimônio humano compartilhado e no fortalecimento do diálogo entre Oriente e Ocidente.

Na imprensa árabe, importantes jornais, portais e emissoras da Arábia Saudita, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Bahrein, Omã, Líbia, Líbano e Marrocos, além de meios de Coreia do Sul, Paquistão, Canadá, Turquia e Austrália, também noticiaram a inauguração, vendo-a como continuidade dos esforços internacionais de Sharjah na promoção cultural, após as iniciativas de destaque em Milão que reafirmaram seu status como capital global da cultura árabe.