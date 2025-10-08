Equipe feminina dos Emirados conquista Copa do Mundo Unificada de Vôlei do Special Olympics

VARSÓVIA, 8 de outubro de 2025 (WAM) — A equipe feminina dos Emirados Árabes Unidos do Special Olympics conquistou a medalha de ouro e o título da Copa do Mundo de Vôlei Unificado, ao derrotar a Ucrânia por 2 a 0 na final disputada nesta quarta-feira (8/10).

O torneio, realizado na Polônia, entre 5 e 8 de outubro, reuniu 16 equipes de programas do Special Olympics de diversos países. O time dos Emirados competiu no Grupo C, ao lado de Itália, Namíbia e Índia.

As atletas estrearam com uma vitória por 2 a 0 sobre a Itália, repetiram o placar contra a Namíbia e perderam por 2 a 1 para a Índia em uma partida equilibrada. Na fase final, garantiram a vaga na decisão ao vencer o Quênia por 2 a 0.

O diretor nacional do Special Olympics UAE, Talal Al Hashemi, elogiou o desempenho das jogadoras e afirmou que a conquista reflete o sucesso dos investimentos na formação de atletas mulheres com deficiência. Ele destacou ainda que o resultado reforça o compromisso contínuo dos Emirados com o empoderamento feminino nos esportes e em áreas humanitárias.