Sharjah Media City apresentará projetos na feira internacional Mipcom 2025, em Cannes

SHARJAH, 8 de outubro de 2025 (WAM) — A Sharjah Media City (Shams) se prepara para participar da Mipcom 2025, feira internacional de conteúdo televisivo e de entretenimento que será realizada em Cannes, França, de 13 a 16 de outubro. O evento reúne as principais empresas e instituições globais dos setores de produção midiática e indústria do entretenimento.

Com sua participação, a Shams pretende apresentar seus projetos de mídia em desenvolvimento, com destaque para a iniciativa Shams Studios, uma plataforma totalmente integrada para produção cinematográfica e televisiva. O complexo conta com infraestrutura avançada, tecnologias modernas e serviços de produção completos, oferecendo um ambiente profissional para empresas e instituições criativas que atuam em Sharjah.

O diretor-geral da Shams, Rashid Abdullah Al Obad, afirmou que a presença da entidade na Mipcom reflete a estratégia de Sharjah de fortalecer sua posição no mapa global da produção de mídia, atrair colaborações internacionais e estimular a economia criativa do emirado. Segundo ele, a feira representa uma oportunidade ideal para apresentar os projetos futuros da Shams e estabelecer parcerias estratégicas.