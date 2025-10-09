Etihad Airways inicia voos diários para Adis Abeba

ABU DHABI, 9 de outubro de 2025 (WAM) – A Etihad Airways iniciou nesta quinta-feira (8/10) seus novos voos diários para Adis Abeba, na Etiópia, conectando o Aeroporto Internacional Zayed (AUH) ao Aeroporto Internacional Bole de Adis Abeba (ADD). Os voos inaugurais operaram com capacidade total em ambos os sentidos, refletindo a forte demanda por viagens entre as duas capitais.

O lançamento coincide com a ativação formal da joint venture entre a Etihad Airways e a Ethiopian Airlines, anunciada no início deste ano. O acordo amplia a cooperação entre as duas companhias aéreas nacionais e expande as opções de viagem entre a África, o Oriente Médio e a Ásia.

Com a nova joint venture, Etihad e Ethiopian Airlines passam a coordenar horários e desenvolver rotas em conjunto, oferecendo aos passageiros mais opções e conveniência, além de fortalecer os laços comerciais, turísticos e culturais entre as duas regiões.

O acordo também abre caminho para uma cooperação mais ampla em áreas como programas de fidelidade, treinamento e transporte de carga, reforçando o compromisso das duas empresas em proporcionar uma experiência de viagem mais fluida e integrada.

Por meio da parceria, os passageiros da Etihad podem agora alcançar mais de 55 destinos em 33 países africanos a partir do hub da Ethiopian Airlines em Adis Abeba, enquanto os clientes da companhia etíope passam a ter acesso facilitado, via Abu Dhabi, a mais de 20 destinos na Ásia, na Austrália e no Oriente Médio.

O início das operações para Adis Abeba representa um marco na expansão da presença da Etihad Airways no continente africano. Em 2025, a companhia está ampliando sua atuação na região com o aumento da frequência de voos para Nairóbi, que chegarão a 14 por semana até dezembro, além de mais voos para Casablanca e Joanesburgo e uma parceria com a Air Seychelles.

Dando continuidade ao seu crescimento estratégico, a Etihad também lançará novos destinos no norte da África, com Túnis e Argel integrando a rede já no próximo mês.