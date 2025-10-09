Khaled bin Mohamed bin Zayed inaugura Congresso Mundial de Conservação da União Internacional para a Conservação da Natureza

ABU DHABI, 9 de outubro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, inaugurou o Congresso Mundial de Conservação da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) 2025, realizado em Abu Dhabi. O evento acontece pela primeira vez na região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) sob o tema Powering Transformative Conservation (“Impulsionando a Conservação Transformadora”).

Por ocasião da abertura do congresso, o xeique Khaled afirmou que a proteção ambiental é um dos pilares centrais da trajetória de desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos, país que se consolidou como modelo global na conservação da natureza e na garantia da sustentabilidade de seus recursos.

O xeique Khaled destacou que os Emirados Árabes Unidos construíram um histórico notável em conservação ambiental, com iniciativas voltadas à restauração de ecossistemas, à proteção de espécies ameaçadas e à ampliação da rede de áreas protegidas, que atualmente cobre mais de 15% do território nacional.

Ele enfatizou que a liderança do país coloca a sustentabilidade no centro de sua visão de futuro, reconhecendo que o equilíbrio ambiental e a preservação dos recursos naturais são bases essenciais para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das próximas gerações.

O congresso contou com a presença do ministro da Tolerância e da Convivência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; da ministra da Mudança Climática e do Meio Ambiente, Amna bint Abdullah Al Dahak; do ministro de Estado, xeique Shakhboot Nahyan Al Nahyan; do presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário de Abu Dhabi, Mugheer Khamis Al Khaili; da presidente do Departamento de Educação e Conhecimento de Abu Dhabi, Sara Awad Musallam; da presidente da UICN e diretora-geral do Fundo de Conservação de Espécies Mohamed bin Zayed – Corte Presidencial, Razan Khalifa Al Mubarak; e da secretária-geral da Agência Ambiental de Abu Dhabi, Shaikha Salem Al Dhaheri.

A cerimônia de abertura também reuniu líderes globais da conservação, entre eles Surangel Whipps Jr., presidente da República de Palau; a princesa Lalla Hasnaa, presidente da Fundação Mohammed VI para a Proteção Ambiental; o príncipe Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, regente de Pahang; Sylvia Earle, patrona da UICN e fundadora da Mission Blue; Juan Carlos Navarro, ministro do Meio Ambiente do Panamá; Elizabeth Maruma Mrema, secretária-geral adjunta da ONU e vice-diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma); e Musonda Mumba, secretária-geral da Convenção de Ramsar.

A realização desse evento internacional reforça a liderança dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais defensores da cooperação global, da inovação e do equilíbrio nas ações ambientais. Esses esforços estão alinhados à Estratégia Nacional de Biodiversidade 2031, que busca fortalecer soluções baseadas na natureza, restaurar ecossistemas e proteger espécies ameaçadas, como o órix-árabe e o órix-de-chifre-em-cimitarra. A iniciativa reflete o compromisso do país em preservar o meio ambiente e proteger seu patrimônio natural para as futuras gerações.

Além de suas fronteiras, os Emirados Árabes Unidos desempenham papel ativo no apoio a iniciativas internacionais de sustentabilidade, contribuindo para soluções baseadas na natureza, a adoção de energias renováveis e a segurança alimentar e hídrica global. Ao sediar grandes eventos ambientais e promover parcerias internacionais, a liderança do país reafirma seu compromisso com o avanço do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal e com o cumprimento das metas globais de clima e natureza para 2030, voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) é a maior e mais diversa rede ambiental do mundo, reunindo governos, organizações da sociedade civil e especialistas para desenvolver soluções voltadas à conservação da natureza. O Congresso Mundial de Conservação da UICN 2025, realizado pela primeira vez em Abu Dhabi, serve como uma plataforma fundamental para definir políticas globais, promover a colaboração e impulsionar o progresso rumo a um futuro sustentável. A realização desse evento prestigioso reflete o papel dos Emirados Árabes Unidos como catalisador da cooperação internacional e da inovação em proteção ambiental.