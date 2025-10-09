Ajman registra transações imobiliárias de mais de US$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre

AJMAN, 9 de outubro de 2025 (WAM) – O Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman anunciou o registro de 5.048 transações imobiliárias durante o terceiro trimestre de 2025, com valor total superior a 8,12 bilhões de dirhams (US$ 2,21 bilhões), o que representa um crescimento de 47% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O diretor-geral do departamento, Omar bin Omair Al Muhairi, afirmou que os números registrados no terceiro trimestre refletem o contínuo impulso positivo do mercado imobiliário de Ajman. Ele destacou que a diversidade dos projetos e o aumento expressivo no número de investidores se devem a um ambiente de negócios favorável e dinâmico, que reforça a confiança e garante uma experiência de investimento abrangente e bem-sucedida.

O dirigente informou que o volume total de transações comerciais alcançou 5,22 bilhões de dirhams (US$ 1,42 bilhão), distribuídos em 4.102 operações. A região de Al Rumaila 3 registrou o maior valor de vendas, com 300 milhões de dirhams (US$ 81,7 milhões), enquanto o projeto Emirates City liderou a lista dos empreendimentos com maior atividade de negociação, superando os projetos City Towers e Ajman One. Já o bairro de Al Helio 2 ficou em primeiro lugar entre as áreas mais dinâmicas, seguido por Al Helio 1 e Al Yasmeen.

Al Muhairi acrescentou que foram registradas 633 transações de hipoteca no terceiro trimestre, totalizando mais de 1,19 bilhão de dirhams (US$ 324 milhões). A área industrial 2 registrou o maior valor hipotecário, com 110 milhões de dirhams (US$ 30 milhões).