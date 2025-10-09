Ministra dos Emirados destaca legado duradouro do país na preservação ambiental

ABU DHABI, 9 de outubro de 2025 (WAM) – A ministra da Mudança Climática e do Meio Ambiente, Amna bint Abdullah Al Dahak, afirmou que os Emirados Árabes Unidos consolidaram uma reputação global de destaque na proteção ambiental e na sustentabilidade, baseada em um legado de cuidado e em uma visão voltada para o futuro.

A ministra destacou que a preservação ambiental é, há muito tempo, uma prioridade nacional, profundamente enraizada nos princípios estabelecidos pelo falecido fundador do país, xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, cujo compromisso com a harmonia entre o desenvolvimento e a natureza continua sendo um valor orientador das políticas ambientais dos Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem do Congresso Mundial de Conservação da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) 2025, Amna Al Dahak ressaltou o amplo histórico de conquistas do país na conservação da biodiversidade e na restauração ecológica. Entre essas iniciativas estão os esforços para proteger e reintroduzir espécies ameaçadas, além da criação de 49 áreas protegidas, que hoje abrangem 15,5% do território nacional.

A ministra observou que a realização do Congresso Mundial de Conservação da UICN, sob o patrocínio do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e inaugurado pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reforça o apoio e a liderança contínua do país na promoção do diálogo ambiental global.

Amna Al Dahak acrescentou que os Emirados Árabes Unidos se tornaram um centro de cooperação internacional em temas relacionados ao clima e à natureza, com base em marcos globais importantes como a COP28 — que, pela primeira vez, integrou os objetivos climáticos e de biodiversidade em um único quadro de ação, refletindo a visão estratégica do país para um futuro sustentável e resiliente.