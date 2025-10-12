Expand North Star, parte da feira GITEX, marca uma década de crescimento global de startups; Brasil é país parceiro do evento

DUBAI, 12 de outubro de 2025 (WAM) – A 10ª edição da Expand North Star, parte da feira GITEX GLOBAL, reuniu mais de 2 mil startups e 1,2 mil investidores de 180 países, consolidando-se como o maior encontro mundial de empreendedores e investidores.

Neste ano, o Brasil é o país parceiro oficial, enquanto Equador e Chile participam pela primeira vez. Com os investimentos globais de capital de risco atingindo US$ 368 bilhões em 2024, o evento continua a desempenhar um papel central na expansão da economia digital e no crescimento de novos mercados impulsionados por inteligência artificial.

Realizada entre 12 e 15 de outubro, a feira tem como objetivo impulsionar investimentos, financiamentos e oportunidades de expansão, fortalecendo parcerias que promovem um desenvolvimento digital mais inclusivo e sustentável.

A diretora de operações do escritório da ApexBrasil em Dubai, Tatiana Riera, destacou o papel dos Emirados Árabes Unidos como ponto de conexão entre ecossistemas globais de inovação. Ela afirmou que o Brasil, com mais de 20 mil startups, busca “co-criar o futuro” por meio de parcerias em Dubai.

O Equador estreou no evento com 20 startups e 22 empresas, apresentando soluções em inteligência artificial e tecnologia médica. O embaixador equatoriano nos Emirados Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, afirmou que a participação marca um novo capítulo na cooperação entre os dois países, com planos para assinar um memorando de entendimento durante a Cúpula Mundial de Governos para criar um corredor logístico tecnológico.

O Chile também participou pela primeira vez, com 12 empresas de diversos setores, e promoveu o Chile–Dubai Innovation Summit, voltado a fortalecer a cooperação em tecnologia e diversificação de exportações.

Investidores com ativos combinados de US$ 1,1 trilhão sob gestão participaram do evento, reforçando seu impacto econômico global. O diretor-presidente da KFW Capital, Jorg Goschin, afirmou que o ecossistema tecnológico e o apetite de investimento de Dubai fazem do emirado “um parceiro natural” para coinvestimentos em inovação europeia de alta qualidade.

No dia de abertura, o Dubai World Trade Centre (DWTC) – organizador da GITEX GLOBAL e da Expand North Star – firmou novas parcerias com a Presight, 28 Digital, ApexBrasil e a Câmara de Comércio e Indústria da Sérvia, com o objetivo de ampliar a inovação e a colaboração internacional.

Por meio de suas iniciativas, a Expand North Star apoia a meta de Dubai de criar 30 mil novos empregos até 2030 e gerar pelo menos dez empresas unicórnio até 2031, consolidando a posição do emirado como um dos principais polos globais de empreendedorismo, inovação e investimento.