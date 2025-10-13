Mansour bin Zayed chega ao Egito para participar da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos

SHARM EL-SHEIKH, 13 de outubro de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, chegou ao Egito para chefiar a delegação emiradense que participa da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh. O encontro tem o objetivo de fortalecer o apoio internacional ao acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos inclui o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional; Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; o Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; e Hamad Obaid Al-Zaabi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Egito, além de outros altos funcionários.