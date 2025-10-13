Microsoft: experiência dos Emirados Árabes Unidos em inteligência artificial inspira o mundo

DUBAI, 13 de outubro de 2025 (WAM) – Amr Kamel, diretor-geral da Microsoft nos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a empresa continua ampliando seus investimentos em inteligência artificial e em infraestrutura digital em todo o país.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante o primeiro dia do GITEX Global 2025, em Dubai, Kamel afirmou que a experiência dos Emirados Árabes Unidos no campo da inteligência artificial se tornou uma inspiração para o mundo.

Segundo ele, o país desempenhou um papel fundamental no avanço das capacidades de IA, desde o desenvolvimento da infraestrutura até as aplicações práticas. Acrescentou que, nos últimos anos, a Microsoft implementou diversas iniciativas em parceria com entidades governamentais e empresas locais para garantir o desenvolvimento e a aplicação eficaz de tecnologias de inteligência artificial.

Kamel também destacou a importância de apoiar startups e pequenas empresas, explicando que a Microsoft está comprometida em fortalecer esses negócios, ajudando-os a acessar mercados e oferecendo suporte técnico e tecnológico para estimular a inovação local. Acrescentou que, nos últimos dois anos, houve um crescimento significativo no número de startups que colaboram com a Microsoft, impulsionado pela liderança visionária do governo dos Emirados Árabes Unidos, que criou um ambiente ideal para atrair investimentos e desenvolver soluções tecnológicas a partir do país para o mundo.