EDGE e Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos fortalecem resiliência cibernética nacional na GITEX Global

DUBAI, 13 de outubro de 2025 (WAM) – O grupo EDGE e o Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos (CSC, na sigla em inglês) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) durante a GITEX Global 2025, com o objetivo de ampliar a cooperação em segurança cibernética e proteção da informação.

O acordo foi assinado por Mohamed Al Kuwaiti, chefe do Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos, e por Hamad Al Marar, diretor-geral e presidente-executivo do grupo EDGE.

O memorando reflete o compromisso conjunto das duas entidades em fortalecer a resiliência cibernética do país e aprimorar as capacidades nacionais para detectar, prevenir e responder a ameaças digitais. O documento estabelece uma estrutura de cooperação em pesquisa e desenvolvimento, troca de informações, resposta a incidentes e capacitação em setores estratégicos, em consonância com a visão nacional de proteger o futuro digital dos Emirados Árabes Unidos.

Mohamed Al Kuwaiti afirmou: “Ao unirmos forças com o grupo EDGE, reforçamos nossa capacidade coletiva de proteger a infraestrutura crítica e de consolidar a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder global em cibersegurança. Esta parceria reflete nosso objetivo comum de promover inovação, preparo e confiança no domínio digital.”

Hamad Al Marar declarou que a cibersegurança é um pilar fundamental da segurança nacional. "Nossa parceria com o Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos demonstra o compromisso do grupo EDGE em unir tecnologias avançadas e expertise nacional para construir um ecossistema digital seguro, autossuficiente e resiliente”, acrescentou.

A cooperação representa um passo importante na integração dos esforços do governo e do setor privado para reforçar a prontidão cibernética nacional. O acordo destaca a dedicação de ambas as organizações em promover a inovação tecnológica, ampliar a conscientização sobre segurança digital e apoiar a visão dos Emirados Árabes Unidos de consolidar uma das economias digitais mais seguras e avançadas do mundo.