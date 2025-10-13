Mansour bin Zayed se reúne com presidente da Turquia e primeiro-ministro do Iraque à margem da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh

SHARM EL-SHEIKH, 13 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, reuniu-se — separadamente — com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, e com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia’ Al-Sudani. Os encontros ocorreram à margem da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh, organizada pelo Egito.

Durante as reuniões, Mansour e os dois líderes discutiram as relações de cooperação e de trabalho conjunto entre os Emirados Árabes Unidos, a Turquia e o Iraque, além de formas de ampliá-las de modo a atender aos interesses comuns.

As conversas também abordaram a importância da cúpula para apoiar os esforços internacionais de implementação do acordo que prevê o fim da guerra na Faixa de Gaza e para promover a paz e a estabilidade na região, além de outros temas de interesse mútuo.

Os encontros contaram com a presença do xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, além de vários integrantes da delegação que acompanhou o xeique Mansour.