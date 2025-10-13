Trump elogia papel de destaque dos Emirados Árabes Unidos no apoio ao seu plano de paz para encerrar a guerra em Gaza

SHARM EL-SHEIKH, 13 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o papel de destaque dos Emirados Árabes Unidos no apoio ao seu plano de paz destinado a encerrar a guerra em Gaza.

Trump declarou o início de uma “era de paz no Oriente Médio” ao abrir seu discurso diante de líderes mundiais reunidos no Egito para lançar o plano de encerramento do conflito.

“Este é o dia pelo qual pessoas de toda a região e do mundo trabalharam, se esforçaram, sonharam e rezaram”, afirmou. “Fizeram, no último mês, coisas que muitos consideravam impensáveis. Ninguém achava que isso seria possível. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as orações de milhões finalmente foram atendidas.”

Trump acrescentou que um novo e belo dia está nascendo e que, agora, começa a reconstrução. “O avanço histórico que celebramos hoje é mais do que o fim da guerra em Gaza. Com a ajuda de Deus, representa um novo começo para todo o Oriente Médio”, declarou Trump. “A partir deste momento, podemos construir uma região forte, estável, próspera e unida em rejeitar de uma vez por todas o caminho do terror.”

Segundo o presidente americano, a guerra em Gaza chegou ao fim e a ajuda humanitária já está chegando, incluindo centenas de caminhões carregados com alimentos, equipamentos médicos e outros suprimentos. Trump agradeceu ainda aos parceiros regionais pelo apoio. “Quero expressar minha profunda gratidão às nações árabes e islâmicas”, disse.

O presidente norte-americano manifestou apreço especial aos países árabes e islâmicos que contribuíram para o avanço do acordo, destacando especialmente os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Turquia e o Qatar. “Agradeço ao presidente Abdel Fattah El-Sisi, da República Árabe do Egito, por nos receber com tanta generosidade e calor, e pelo papel de liderança que seu país desempenhou na conquista desta paz”, concluiu.