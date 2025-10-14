GITEX anuncia expansão para o Brasil e impulsiona transformação digital de US$ 950 bilhões na América Latina

DUBAI, 14 de outubro de 2025 (WAM) – À medida que o mercado digital da América Latina acelera, com projeção de alcançar quase US$ 950 bilhões até 2026, segundo o PCMI, uma nova fase de transformação socioeconômica se anuncia com a chegada da GITEX, a maior e mais conceituada marca mundial de feiras de tecnologia e investimento digital, à região.

O anúncio da GITEX LATAM, feito nesta terça-feira (14/10) durante a GITEX GLOBAL – o maior evento de tecnologia e inteligência artificial do mundo, realizado de 13 a 17 de outubro no Centro de Convenções e Exposições do Mundo de Dubai (DWTC) – ganha relevância adicional pela ampla participação do Brasil e de outros países latino-americanos.

O Brasil é o país parceiro oficial da 45ª edição da feira nos Emirados Árabes Unidos, com a ApexBrasil, agência nacional de promoção de comércio e investimentos, apresentando-se em dois pavilhões que reúnem mais de 50 startups e polos de inovação. A Prefeitura de São Paulo também participa com mais de 10 startups, enquanto Chile e Equador fazem sua estreia na GITEX GLOBAL, juntando-se a representantes de mais de 180 países.

Organizada pelo Dubai World Trade Centre (DWTC) e pela KAOUN International, em parceria estratégica com a Agência de Desenvolvimento de São Paulo (ADE AMPA), a GITEX LATAM fará sua estreia como o primeiro grande evento global de tecnologia da região, a ser realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de março de 2027.

Aproveitando a liderança econômica e inovadora do Brasil, suas políticas digitais visionárias, o ecossistema dinâmico de startups e as estruturas tecnológicas de relevância global, a GITEX LATAM pretende redefinir o continente como epicentro definitivo onde o futuro digital da América Latina se encontra com as fronteiras mais ousadas da inovação mundial.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou a GITEX LATAM como uma porta de entrada inédita para conectar empresas locais a oportunidades internacionais. Nunes disse que São Paulo tem grande satisfação em sediar a GITEX LATAM. Segundo ele, trata-se de um marco que permitirá que os principais inovadores da cidade encontrem oportunidades globais. "Esta plataforma conectará startups pioneiras, unicórnios e grandes empresas a mercados internacionais, abrindo acesso a capital, parcerias e visibilidade no cenário mundial. Na Prefeitura de São Paulo, estamos comprometidos em fortalecer os negócios que representam nossa força criativa e empreendedora, reafirmando nossa cidade como o principal polo latino-americano de inovação, investimento e crescimento transformador”, afirmou o prefeito.

A GITEX continua oferecendo acesso inigualável a novos mercados e oportunidades de negócios, impulsionada por sua rápida expansão internacional. Em apenas três anos, o evento consolidou a maior rede mundial de feiras de tecnologia, com edições realizadas em 14 cidades e países.

Em 2027, o Brasil passará a integrar essa rede global exclusiva. O país está entre os líderes mundiais na adoção de infraestrutura pública digital, oferecendo acesso centralizado a centenas de serviços e identidades digitais para mais de 150 milhões de cidadãos. Segundo o IMARC Group, o Brasil projeta um mercado de tecnologia da informação e comunicação (TIC) de US$ 259 bilhões e, conforme o Grand View Horizon, um mercado de inteligência artificial (IA) de US$ 99,8 bilhões até 2033 — o que posiciona a GITEX como catalisadora da ascensão do país como polo global de inovação e infraestrutura digital.

Trixie LohMirmand, vice-presidente executiva do Dubai World Trade Centre (DWTC) e CEO da KAOUN International, organizadora global da GITEX, celebrou a parceria destacando que “o Brasil é o pilar vibrante da economia latino-americana e referência em desenvolvimento tecnológico dinâmico, inclusivo e transformador”. Segundo ela, “junto com São Paulo – um centro fértil de startups, espírito empreendedor e investimentos arrojados – a GITEX LATAM integrará a América Latina ao universo digital global, ampliando o acesso a capital, conhecimento, tecnologia e talentos, enquanto a região avança rumo à liderança no cenário mundial”.

Com o Fundo Monetário Internacional (FMI) projetando que os mercados emergentes e economias em desenvolvimento da América Latina gerarão um PIB combinado de US$ 6,8 trilhões em 2025, a GITEX LATAM pretende servir como ponte global para acelerar a transformação digital da região. Reunindo capital, tecnologia e cooperação internacional, marca registrada da GITEX, o evento moldará a década digital da América Latina e consolidará sua posição na economia global da inovação, conectando Oriente e Ocidente para inspirar uma nova era de crescimento tecnológico.

Ancorada em um programa voltado para o futuro, a GITEX LATAM abrangerá temas como inteligência artificial, agritech, computação em nuvem, conectividade, cibersegurança, data centers, healthtech e energia renovável. O evento abrirá novas portas para os mercados mais dinâmicos da América Latina, impulsionando a colaboração entre os setores público e privado, aumentando a competitividade e fomentando novas ondas de investimento, talento e infraestrutura. O impacto esperado deve inspirar transformações profundas nas economias e indústrias em rápida digitalização da região.

Junto a empresas globais de tecnologia, líderes de pensamento, formuladores de políticas públicas, pequenas e médias empresas, startups e fundos de capital de risco, a GITEX LATAM analisará agendas digitais globais e tendências emergentes de inovação, oferecendo uma plataforma unificada de colaboração e investimento em São Paulo, centro econômico do Brasil e capital latino-americana da inovação.

De acordo com o Global Startup Ecosystem Index Report 2025, da StartupBlink, São Paulo ocupa a primeira posição nacional e regional, tendo atraído mais de US$ 33,5 bilhões em investimentos de capital de risco na última década. O ecossistema empreendedor paulistano alcançou US$ 113 bilhões em valor de mercado e gerou 11 unicórnios que ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão, segundo o Real Instituto Elcano.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Rodrigo Goulart, afirmou que a cidade “aguarda a GITEX LATAM com grande expectativa, principalmente pelo imenso potencial de elevar a cooperação tecnológica a patamares históricos no Brasil e na América Latina”. Ele destacou ainda que, “ao aproveitar a maior rede mundial de conexões da economia digital – uma rede universalmente associada à GITEX – temos a inspiração para fortalecer a confiança dos investidores e empoderar empreendedores e novos talentos”.

O anúncio da GITEX LATAM ocorre após a Cúpula de Líderes do G20, realizada em novembro de 2024, no Rio de Janeiro, que marcou o 50º aniversário das relações diplomáticas entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil. Na ocasião, os dois países reafirmaram sua parceria estratégica e se comprometeram a explorar novas oportunidades de cooperação em inteligência artificial, agricultura, mudança climática, inovação, energia renovável e tecnologias emergentes.