Governo dos Emirados passa a oferecer suporte emergencial no exterior para titulares do Golden Visa

DUBAI, 14 de outubro de 2025 (WAM) – A 45ª edição da GITEX Global 2025 marcou o lançamento de um conjunto inovador de serviços consulares voltados a titulares do Golden Visa dos Emirados Árabes Unidos, uma iniciativa considerada a primeira do tipo no mundo. O anúncio foi feito como parte de uma colaboração conjunta entre o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) e a Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos (ICP).

A iniciativa está em conformidade com a diretriz do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que declarou 2025 como o “Ano da Comunidade”, sob o tema “De Mãos Dadas” – um programa nacional que reflete a visão da liderança de construir uma sociedade coesa e próspera. A ação também reafirma o compromisso do governo com modelos de serviço integrados e inovadores, que aumentam a eficiência, fortalecem a cooperação interinstitucional e consolidam o país como um polo global que atrai talentos, investidores, inovadores e profissionais de excelência, capacitando-os a contribuir ativamente para o progresso e o desenvolvimento sustentável da nação.

Omar Obaid Alshamsi, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, destacou que o lançamento deste conjunto de serviços consulares personalizados para titulares do Golden Visa reflete a visão da liderança do país de reforçar a posição dos Emirados como uma das nações mais competitivas do mundo na atração de talentos globais. Ele afirmou que a parceria estratégica entre o Ministério das Relações Exteriores e a ICP estabelece um ecossistema abrangente de serviços que simplificam procedimentos e oferecem assistência e apoio aos titulares do Golden Visa dentro e fora dos Emirados Árabes Unidos, fortalecendo ainda mais a reputação do país como destino global de investimento e inovação.

Por sua vez, o major-general Suhail Al Khaili, diretor-geral da Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança Portuária, afirmou que a introdução desses serviços representa um salto qualitativo na integração governamental voltada ao atendimento das pessoas. Ele explicou que a Autoridade, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, está desenvolvendo soluções inteligentes e inovadoras para atender às necessidades dos titulares do Golden Visa. Segundo ele, esses esforços traduzem as diretrizes da liderança emiradense de empoderar residentes de destaque e oferecer um ambiente sustentável e seguro, que reflita os valores de humanidade, generosidade e excelência dos Emirados Árabes Unidos.

Os novos serviços consulares para titulares do Golden Visa e seus familiares incluem a emissão de um Documento Eletrônico de Retorno em casos de perda ou dano de passaporte no exterior, além de uma linha direta dedicada à comunicação e ao suporte. O pacote também oferece resposta rápida em situações de emergência e crise, por meio do Centro de Atendimento 24 horas do MoFA, garantindo assistência imediata sempre que necessário.

Em consonância com a abordagem humanitária dos Emirados Árabes Unidos, o escopo dos serviços de emergência e resposta a crises, antes restrito a cidadãos emiradenses, foi ampliado para incluir os titulares do Golden Visa. A medida assegura atendimento e proteção abrangentes em todas as circunstâncias. Os serviços contemplam ainda a repatriação dos restos mortais de titulares do Golden Visa que venham a falecer no exterior, em coordenação com as autoridades de saúde e órgãos oficiais competentes, a fim de agilizar os procedimentos e reduzir o impacto sobre as famílias em luto.