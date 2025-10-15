Emirados Árabes Unidos celebram o Dia Mundial da Alimentação e reafirmam liderança global na promoção da segurança alimentar

ABU DHABI, 15 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta quinta-feira (16/10) o Dia Mundial da Alimentação, reafirmando sua liderança global na mobilização de esforços internacionais para ampliar a produção de alimentos, garantir a sustentabilidade das cadeias de abastecimento e combater a fome no mundo.

A data é marcada por um cenário em que cerca de 673 milhões de pessoas sofrem com a fome devido a conflitos, mudanças climáticas e crises econômicas, enquanto 2,8 bilhões não têm acesso a uma dieta saudável, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês).

Os Emirados Árabes Unidos mantêm papel ativo no enfrentamento da escassez global de alimentos que afeta milhões de pessoas. Entre suas iniciativas de destaque estão as ações de ajuda humanitária aos palestinos em Gaza no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, em andamento há quase dois anos. Essas ações integram o programa de assistência humanitária do país à região, que ultrapassou 90 mil toneladas de ajuda até setembro de 2025.

Os projetos implementados pelos Emirados Árabes Unidos em Gaza incluem o envio de padarias automáticas, o fornecimento de farinha e insumos para dezenas de padarias de campo, além do apoio a cozinhas móveis e a mais de 50 cozinhas comunitárias que distribuem refeições quentes diariamente às famílias afetadas.

Em junho de 2024, o país firmou um acordo com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), destinando US$ 25 milhões para fornecer ajuda emergencial à população do Sudão. Paralelamente, os Emirados Árabes Unidos contribuíram com US$ 5 milhões à FAO para apoiar programas de segurança alimentar.

Ao longo de 2025, o país enviou rapidamente ajuda alimentar emergencial a várias nações atingidas por desastres naturais, incluindo Afeganistão, Mianmar e Somália.

Em julho de 2025, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a conclusão da iniciativa humanitária “1 Bilhão de Refeições”, lançada pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai. O programa distribuiu refeições em 65 países, com planos de entregar outras 260 milhões no próximo ano.

Por meio dessas ações contínuas, os Emirados Árabes Unidos reafirmam seu compromisso com a segurança alimentar, a solidariedade global e a dignidade humana — princípios que orientam sua visão de construir um mundo mais justo e nutrido.

No mesmo contexto, o país participa da Iniciativa para o Avanço da Agricultura, liderada pelo Reino Unido, que busca tornar a agricultura sustentável e resiliente ao clima a opção mais atraente e amplamente adotada pelos agricultores até 2030.

Durante a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP28), realizada na Expo City Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro de 2023, os Emirados Árabes Unidos, o Brasil e Cuba firmaram uma iniciativa de cooperação trilateral para fortalecer a segurança alimentar. O acordo prevê US$ 50 milhões em ajuda alimentar, com remessas de alimentos provenientes do Brasil.

Na mesma conferência, 134 países assinaram a Declaração dos Emirados Árabes Unidos sobre Agricultura Sustentável, Sistemas Alimentares Resilientes e Ação Climática, a primeira do gênero.

Os Emirados Árabes Unidos também anunciaram a mobilização de mais de US$ 2,5 bilhões para apoiar esforços globais de segurança alimentar como parte de suas ações para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Além disso, o país tem promovido diversas iniciativas voltadas à valorização e comercialização de produtos agrícolas locais, fortalecendo a produção sustentável e a autossuficiência alimentar nacional.