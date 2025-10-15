Dubai sediará a Cúpula e Fórum de Prefeitos das Cidades da Ásia-Pacífico 2025

DUBAI, 15 de outubro de 2025 (WAM) – À medida que a urbanização se intensifica em todo o mundo, líderes globais que moldam o futuro das cidades se reunirão em Dubai neste mês para a Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico (2025APCS) e Fórum de Prefeitos, que será sediada na Expo City Dubai.

O encontro tem como objetivo transformar ideias em ações concretas, com uma série de anúncios e iniciativas voltados a tornar as cidades — motores essenciais de investimento, inovação e progresso — mais habitáveis, eficientes e resilientes.

Realizado sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, o evento é uma das maiores e mais diversas reuniões mundiais de prefeitos, gestores urbanos e líderes empresariais.

A cúpula ocorrerá de 27 a 29 de outubro no Centro de Exposições de Dubai, e abordará temas que vão desde moradia acessível e soluções contra o aquecimento urbano até o desenvolvimento de cidades inteligentes baseadas em dados e natureza. O encontro reunirá formuladores de políticas, investidores, empresários, jovens profissionais, acadêmicos e startups, com o objetivo de desenhar um caminho para centros urbanos centrados nas pessoas — com melhor transporte, moradia, oportunidades econômicas, acesso à educação, saúde, natureza e espaços sociais — e que sejam, ao mesmo tempo, ambientalmente sustentáveis.

A cúpula também servirá como plataforma para que as cidades apresentem grandes projetos. Na edição de 2023, foram anunciadas oportunidades que ultrapassaram US$ 1,5 bilhão. A Municipalidade de Dubai revelará um conjunto de projetos emblemáticos e lançamentos estratégicos voltados a fortalecer a sustentabilidade urbana, impulsionar a infraestrutura inteligente, acelerar a transformação digital e abrir novos canais de cooperação entre cidades, tanto em nível local quanto internacional — reforçando o compromisso de Dubai com a liderança em planejamento urbano e sua visão de desenvolvimento voltada para o futuro.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane 2032 também anunciarão durante o evento seu programa de aquisições.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional e CEO da Expo City Dubai Authority, Reem Al Hashimy, afirmou que, de uma Exposição Mundial histórica a uma cúpula climática de impacto global, se tem a honra de receber novamente o mundo em Dubai. "Este encontro reforça o legado da Expo City como plataforma de diálogo e cooperação para enfrentar os maiores desafios globais. É uma oportunidade de equilibrar inovação e sabedoria, tecnologia e natureza, rentabilidade e crescimento sustentável — traçando um novo caminho para as cidades do futuro.”

O secretário-geral do Conselho Executivo de Dubai, Abdulla Mohammed Al Basti, declarou que Dubai é símbolo de cooperação global e progresso contínuo — uma cidade que prioriza o desenvolvimento sustentável, o planejamento urbano centrado nas pessoas, modelos de governança de excelência e a troca de conhecimento. "Esta cúpula impulsionará novas parcerias e soluções que beneficiarão diretamente as populações urbanas em todo o mundo”, disse.

Ambos receberão os participantes ao lado de Adrian Schrinner, prefeito de Brisbane. O governo de Dubai terá um pavilhão que retrata a jornada visionária da cidade e suas conquistas em inovação e sustentabilidade. Entidades como a Polícia de Dubai, a Autoridade de Estradas e Transportes (RTA), a Municipalidade de Dubai, a Dubai Digital Authority, a Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM) e a Dubai Future Foundation participarão da exposição.

Prefeitos e gestores urbanos de mais de 150 cidades — incluindo Abuja (Nigéria), Fortaleza (Brasil), Jaipur (Índia), Karachi (Paquistão), Montpellier (França) e Rabat (Marrocos) — compartilharão suas experiências. Entre os palestrantes confirmados estão Shaikha Nasser Al Nowais, secretária-geral eleita da ONU Turismo (2026–2030); Dra. Nawal Al Hosany, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos na Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA); e Jeong-kee Kim, secretário-geral da Organização Mundial de Cidades Inteligentes e Sustentáveis (WeGo), de Seul. A arquiteta sul-africana Sumayya Vally e o especialista em inteligência artificial e felicidade Mo Gawdat também estão entre os principais conferencistas.

As discussões se basearão no recém-lançado Relatório de Prontidão Urbana 2025, desenvolvido pela Expo City em parceria com a YouGov, que analisa o desafio enfrentado por líderes municipais em equilibrar a entrega de serviços essenciais no curto prazo com investimentos de longo prazo em resiliência urbana, diante de restrições orçamentárias e lacunas de governança.

O evento contará ainda com o Dubai Real Estate Business Forum, realizado em parceria com o Departamento de Terras de Dubai, para discutir como o uso do solo, a infraestrutura e o desenvolvimento imobiliário podem impulsionar tanto o bem-estar humano quanto o crescimento econômico sustentável.

A portas fechadas, o Fórum de Prefeitos, patrocinado pela Municipalidade de Dubai e facilitado pelo Instituto Milken, apresentará o Acordo dos Prefeitos, documento que resumirá os principais resultados e compromissos firmados para o crescimento e a resiliência das cidades. Também serão divulgados os desdobramentos do Fórum de Líderes Municipais, organizado com o Instituto Árabe de Desenvolvimento Urbano (AUDI), e do Fórum de Jovens Profissionais, realizado em colaboração com o Conselho da Juventude de Dubai, que reunirá jovens líderes (de 18 a 35 anos) para propor soluções inovadoras para as cidades do futuro.

Organizada pelo Conselho Municipal de Brisbane e realizada pela Expo City Dubai, a edição de 2025 é a primeira Cúpula e Fórum de Prefeitos das Cidades da Ásia-Pacífico a ocorrer no Oriente Médio, reunindo mais de 150 prefeitos e representantes de mais de 300 cidades de todo o mundo.