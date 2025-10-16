Príncipe herdeiro de Dubai orienta polícia a intensificar ainda mais os esforços para se tornar a principal força policial do mundo

DUBAI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também atua como vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, determinou que a polícia do emirado intensifique seus esforços para se tornar a força policial mais avançada do mundo no uso de tecnologia e inteligência artificial (IA), aproveitando todo o potencial das inovações modernas para oferecer serviços de alta qualidade à comunidade.

Hamdan bin Mohammed ressaltou a importância de aprimorar continuamente as habilidades dos integrantes da corporação, fornecendo-lhes as ferramentas mais modernas e o conhecimento técnico necessário para operar sistemas avançados com precisão. Ele afirmou que essas ações são fundamentais para concretizar a visão de Dubai como modelo global no uso da tecnologia e como a melhor cidade do mundo para viver, trabalhar e visitar.

A diretriz foi anunciada durante uma reunião presidida pelo xeique Hamdan, que contou com a presença de Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto; do tenente-general Abdullah Khalifa Al Marri, comandante-geral da Polícia de Dubai; e de Khalfan Belhoul, diretor-executivo da Dubai Future Foundation.

“Estamos orgulhosos das conquistas da Polícia de Dubai e esperamos que a corporação se torne referência mundial no uso de tecnologias avançadas e inteligência artificial. Construir um ecossistema de segurança inteligente exige investir em mentes criativas, estimular a inovação e capacitar talentos nacionais para se destacarem em tecnologia. Queremos que Dubai seja um exemplo global na oferta de serviços preparados para o futuro, capazes de criar uma sociedade segura, moderna e sustentável”, declarou o xeique Hamdan.

Durante o encontro, Abdullah Khalifa Al Marri apresentou ao príncipe herdeiro um panorama sobre os projetos e iniciativas mais recentes da Polícia de Dubai, incluindo avançados sistemas de informação, serviços inteligentes e aplicações de IA, além dos serviços digitais oferecidos ao público por meio das plataformas eletrônicas da instituição.