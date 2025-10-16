Ministro do Comércio Exterior dos Emirados destaca dinâmicas do comércio global em fórum em Dubai

DUBAI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participou das Reuniões Anuais dos Conselhos do Futuro Global e de Cibersegurança 2025, realizadas de 14 a 16 de outubro em Dubai. Na ocasião, ele integrou o painel “Taming Trade”, dedicado a discutir os desafios provocados pelas tensões comerciais entre grandes potências mundiais.

Al Zeyoudi analisou o cenário atual do comércio internacional, observando que, embora as tarifas tenham sido inicialmente aplicadas a países específicos, as reações em cadeia e os diferentes níveis de resposta acabaram por ampliar o impacto global. “A redução de tarifas não é provável num futuro próximo — esta é a nova realidade”, alertou o ministro.

Al Zeyoudi comparou o fluxo do comércio global a um curso d’água, afirmando que “encontra sempre um caminho”, e explicou que as tarifas e políticas imprevisíveis estão levando os países a formar novas alianças comerciais e a diversificar cadeias de suprimento. “As nações precisam se adaptar rapidamente, mantendo os laços tradicionais enquanto constroem parcerias regionais e buscam estabilidade econômica”, acrescentou.

O ministro também ressaltou que dados, cadeias de suprimento e cibersegurança estão profundamente interligados, e que a inteligência artificial desempenhará papel decisivo na próxima fase da tecnologia do comércio, impulsionando eficiência e inovação.

O painel também contou com a participação de Sarah Thorn, vice-presidente de Assuntos Governamentais Globais da Walmart, que destacou o crescimento da plataforma de marketplace da empresa e suas iniciativas de apoio a pequenas empresas, além de defender a diversificação de fontes de fornecimento.

Entre os demais participantes estavam Josephine Wolff, diretora do Centro Hitachi de Tecnologia e Assuntos Internacionais da Fletcher School (Universidade Tufts); Simon Evenett, professor de Geopolítica e Estratégia no Instituto Internacional para Desenvolvimento Gerencial (IMD), na Suíça; e Lauren Chung, diretora-executiva de Estratégia e Comunicação da Ásia-Pacífico da Taneo Holdings (Hong Kong).

O debate abordou como empresas e líderes globais estão reagindo à incerteza geopolítica ao fortalecer a resiliência das cadeias de suprimento, promover a cooperação regional e estimular a inovação. As companhias vêm adotando modelos produtivos “local para local”, estratégias de manufatura flexíveis e novas parcerias comerciais e de pesquisa, especialmente entre a Ásia, a China e os Emirados Árabes Unidos.

As discussões também destacaram a importância de integrar riscos geopolíticos e de disponibilidade de produtos aos frameworks corporativos de gestão de riscos.

Organizado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com o Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), o encontro reuniu mais de 700 especialistas de 93 países, distribuídos em 37 conselhos, com o objetivo de promover o crescimento sustentável, fortalecer o bem-estar global e criar oportunidades para as futuras gerações.