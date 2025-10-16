G42 avança na construção do cluster de infraestrutura de IA Stargate UAE

DUBAI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – A G42 anunciou avanços significativos na construção do Stargate UAE, um cluster de infraestrutura de inteligência artificial (IA) de 1 gigawatt (GW) em desenvolvimento pela Khazna Data Centers, empresa do grupo, dentro do Campus de IA Emirados–EUA de 5 GW, localizado em Abu Dhabi.

Anunciado em maio de 2025 em parceria com OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco e SoftBank, o projeto passou rapidamente da fase de design para a de construção, sob a liderança da Khazna, representando um passo decisivo na expansão da infraestrutura de IA dos Emirados Árabes Unidos.

Trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros, a equipe já iniciou a construção dos primeiros 200 megawatts (MW) do total de 1 GW da estrutura de grande escala, em um cronograma acelerado.

Um porta-voz da G42 confirmou que as obras avançam de forma constante e estão no caminho para a entrega prevista em 2026.

A Khazna adotou uma abordagem “design-to-build”, que garante uma transição contínua do conceito à execução. O projeto e a engenharia do Stargate UAE seguem dentro do cronograma, com as obras civis, estruturais e arquitetônicas em estágio avançado. Os sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos estão sendo finalizados, e componentes modulares essenciais já entraram em produção.

O projeto concluiu a compra de todos os equipamentos de longa fabricação e recebeu as primeiras entregas de sistemas mecânicos no local, demonstrando a força e a confiabilidade da cadeia de suprimentos envolvida na execução.

Desenvolvido para sustentar a estratégia nacional dos Emirados Árabes Unidos de expansão da infraestrutura de IA em larga escala, o Stargate UAE será um pilar central do ecossistema nacional de inteligência artificial, apoiando a visão da G42 de criar uma “Intelligence Grid” e avançar rumo a uma sociedade nativa em IA.