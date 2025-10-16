Emirados Árabes Unidos e China reforçam cooperação em auditoria e fiscalização

PEQUIM, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente da Autoridade de Prestação de Contas dos Emirados Árabes Unidos, Humaid Obaid Khalifa Obaid Abushibs, liderou uma delegação oficial à China para fortalecer a cooperação bilateral nos campos de fiscalização, auditoria, integridade e combate à corrupção administrativa e financeira.

Segundo comunicado, a visita incluiu reuniões de alto nível com autoridades do governo chinês, entre elas Liu Jinguo, vice-secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar e vice-presidente da Comissão Nacional de Supervisão da China, e Fu Kui, também vice-secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCDI) e vice-presidente da Comissão Nacional de Supervisão.

As conversas tiveram como foco o fortalecimento da cooperação institucional e o desenvolvimento de mecanismos para investigar violações financeiras e administrativas, promovendo maior transparência e responsabilização na gestão pública.

Abushibs também se reuniu com Hou Kai, auditor-geral do Escritório Nacional de Auditoria da China, ocasião em que ambas as partes assinaram um memorando de entendimento (MoU) voltado a consolidar a cooperação em auditoria, compartilhar conhecimentos técnicos e implementar programas conjuntos de capacitação profissional para aprimorar as competências e fortalecer as instituições de controle dos dois países.

O memorando estabelece um marco prático de colaboração contínua entre as duas entidades, incluindo o intercâmbio de boas práticas em auditoria e fiscalização e o uso de tecnologias avançadas e de inteligência artificial na análise de dados financeiros e administrativos, em sintonia com os avanços econômicos e tecnológicos globais.

O acordo representa um novo marco na parceria entre os Emirados Árabes Unidos e a China, refletindo a visão compartilhada de construir um sistema de fiscalização moderno e eficaz, que apoie o desenvolvimento sustentável e reforce os princípios de boa governança em ambos os países.