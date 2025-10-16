Presidente dos Emirados recebe convite do príncipe herdeiro saudita para participar da Expo 2030 em Riad

ABU DHABI, 16 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma carta do príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, convidando os Emirados a participarem da Expo 2030 em Riad, que será realizada de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, sob o tema “A Era da Mudança: Juntos por um Amanhã Visionário”.

O convite foi entregue ao xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, durante um encontro com o embaixador da Arábia Saudita nos Emirados, Sultan bin Abdullah Al Anqari, na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Abu Dhabi.

Durante a reunião, ambos destacaram as relações fraternas entre os países e discutiram formas de fortalecer a cooperação e a parceria em diversos setores, com o objetivo de promover o desenvolvimento conjunto.