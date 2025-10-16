Festival e Leilão de Tâmaras de Al Dhafra começam nesta sexta-feira

AL DHAFRA, 16 de outubro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra, terá início nesta sexta-feira (17/10), na Cidade Zayed, a 4ª edição do Festival e Leilão de Tâmaras de Al Dhafra.

O evento, que vai até 26 de outubro, é organizado pela Autoridade do Patrimônio de Abu Dhabi, em parceria estratégica com o Grupo Serh e com o apoio de diversas entidades governamentais e privadas.

O festival contará com 21 competições, distribuindo 173 prêmios que somam mais de 5,5 milhões de dirhams (US$ 1,5 milhão). Entre as categorias estão os concursos de beleza de tâmaras (mazayna), além de disputas nas áreas de mel, culinária, embalagens de tâmaras, pintura e fotografia.

O Marrocos é o convidado de honra desta edição, em reconhecimento às relações históricas e à cooperação agrícola entre os dois países. O Pavilhão Marroquino das Tâmaras apresentará ao público diferentes variedades do fruto e funcionará como ponto de venda direta para quem deseja adquirir tâmaras premium do Marrocos.

Diariamente será realizado um leilão de tâmaras emiradenses, em que os visitantes poderão licitar e comprar produtos locais de alta qualidade.

O evento também contará com a Aldeia do Mel, criada para apoiar produtores locais, proprietários de fábricas e apicultores, incentivando a produção nacional de mel. Os visitantes poderão conhecer as variedades e características do mel do país.

A programação inclui atividades culturais, educativas e recreativas, além de apresentações artísticas tradicionais, exposições de fotografias e artesanato, palestras e oficinas para diferentes faixas etárias, bem como lojas que oferecem tâmaras, produtos derivados e ferramentas agrícolas.

Diversas instituições públicas e privadas participarão do festival com programas interativos e de conscientização voltados a agricultores e visitantes, apresentando serviços e inovações do setor agrícola.