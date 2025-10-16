ONU pede reabertura de todas as passagens para Gaza para ampliar entrega de ajuda humanitária

NOVA YORK, 16 de outubro de 2025 (WAM) – As Nações Unidas apelaram pela reabertura de todas as passagens para a Faixa de Gaza, a fim de permitir uma ampliação significativa na entrega de ajuda humanitária e iniciar a melhora da grave situação no território.

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, afirmou que as equipes humanitárias da ONU e seus parceiros estão prontas para atuar neste momento crucial, ressaltando a necessidade urgente de acesso suficiente para levar as grandes quantidades de suprimentos necessárias.

Dujarric observou que a comunidade humanitária não consegue operar na escala exigida sem a participação de organizações não governamentais internacionais (ONGs). Ele revelou que as autoridades israelenses ainda não concederam vistos a diversas ONGs internacionais e têm negado autorização para o envio de suprimentos a Gaza. Apesar disso, as equipes humanitárias dentro do enclave seguem aproveitando as oportunidades criadas pelo cessar-fogo.

O porta-voz citou exemplos concretos: apenas na terça-feira, 21 parceiros da ONU distribuíram cerca de 960 mil refeições por meio de 175 cozinhas comunitárias, enquanto padarias apoiadas pela ONU produziram mais de 100 mil pães, de dois quilos cada. O Unicef distribuiu mais de um milhão de fraldas para bebês, e a Organização Mundial da Saúde enviou três caminhões com suprimentos cirúrgicos e médicos de seus armazéns em Deir al-Balah para a farmácia central da Cidade de Gaza.

A OMS também mobilizou uma equipe médica internacional de emergência para reforçar as cirurgias ortopédicas e o atendimento a traumas, instalou duas novas salas de cirurgia e planeja adicionar 120 leitos hospitalares no Hospital Al-Shifa, ampliando sua capacidade.

Dujarric anunciou ainda que as equipes da ONU concluíram a limpeza das principais vias de acesso aos cruzamentos de Erez e Zikim, no norte de Gaza, em preparação para uma possível reabertura que permitiria a entrega direta de ajuda às áreas mais afetadas. Outras equipes estão avaliando a estrada Salah al-Din, que está inutilizada há meses.

O porta-voz destacou que as principais necessidades humanitárias da população de Gaza continuam sendo acesso à água, alimentos, abrigo e remoção de escombros.