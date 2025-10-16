Associação de Futebol dos Emirados Árabes vence prêmio da Confederação Asiática por desenvolvimento do futebol de base

RIAD, 16 de outubro de 2025 (WAM) – A Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) homenageou as principais federações nacionais pelo avanço no desenvolvimento do futebol de base durante a cerimônia do AFC Awards Riyadh 2025, realizada no Centro Cultural Rei Fahd, em Riad, com patrocínio da NEOM. A premiação reconhece os esforços das federações em promover o futebol como o esporte mais popular do continente.

A Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA) recebeu o Prêmio de Reconhecimento do Presidente da AFC para o Futebol de Base – Categoria Ouro, enquanto a Federação de Futebol da Malásia ficou com a Categoria Prata e a Federação de Futebol de Bangladesh levou a Categoria Bronze.

De acordo com comunicado divulgado pela AFC, a UAEFA apresentou avanços notáveis na expansão do futebol de base por meio de torneios comunitários e iniciativas locais, como as ligas abertas de Dubai e Abu Dhabi e os festivais por faixas etárias para jogadores de 7, 8 e 9 anos, realizados em diversos emirados.

Essas atividades beneficiaram cerca de 28.595 jovens de 83 nacionalidades em 65 locais diferentes, com apoio de parceiros como a Liga Profissional dos Emirados Árabes Unidos, o Conselho de Esportes de Dubai e o Conselho de Esportes de Abu Dhabi.

A associação também implementou iniciativas de responsabilidade social voltadas a garantir um ambiente seguro e inclusivo para os jovens atletas, além de aumentar os investimentos em infraestrutura voltada ao desenvolvimento do futebol de base.