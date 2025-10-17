Temporada 2025–2026 de corridas equestres dos Emirados é lançada com visão global sob o patrocínio de Mansour bin Zayed

ABU DHABI, 17 de outubro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, será inaugurada em breve a temporada 2025–2026 de corridas equestres e competições de cavalos dos Emirados Árabes Unidos, um dos principais eventos esportivos do país.

A nova temporada abrangerá provas de resistência realizadas na Aldeia Internacional de Enduro dos Emirados, em Al Wathba; campeonatos de beleza de cavalos árabes, organizados pela Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados (EAHS, na sigla em inglês); e corridas planas sediadas no Clube Equestre de Abu Dhabi.

O xeique Mansour bin Zayed afirmou que a temporada dá continuidade ao legado de liderança dos Emirados Árabes Unidos na equitação, acrescentando que as corridas e os campeonatos refletem o compromisso do país em preservar seu patrimônio equestre profundamente enraizado, ao mesmo tempo em que reforçam sua posição global como destino de referência nas modalidades de resistência, beleza e corrida plana.

Mansour bin Zayed destacou que a temporada combina tradições autênticas com profissionalismo de padrão internacional, promovendo competitividade, fortalecimento da identidade nacional e o vínculo entre as novas gerações e o legado de seus antepassados. O xeique acrescentou ainda que os Emirados consideram os esportes equestres um elo de intercâmbio cultural.

O patrocínio de Mansour bin Zayed reflete sua dedicação ao apoio a proprietários e criadores de cavalos, ao incentivo à participação dos jovens e à promoção do hipismo como parte integrante do patrimônio nacional. Representa também um investimento estratégico que amplia oportunidades em treinamento, gestão e organização de eventos, consolidando o papel dos Emirados Árabes Unidos como líder global nos esportes equestres.

A Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados (EAHS) apresentará um programa completo de campeonatos de beleza, começando pelo Campeonato Nacional de Cavalos Árabes da EAHS, nos dias 28 e 29 de outubro de 2025. Em seguida, ocorrerão o Campeonato Nacional de Cavalos Árabes dos Emirados 2025, de 31 de outubro a 3 de novembro, a Assembleia Geral da Federação Equestre Internacional (FEI), de 10 a 13 de novembro, e o Show de Criadores de Cavalos Árabes, nos dias 15 e 16 de novembro.

O Campeonato Internacional de Cavalos Árabes de Abu Dhabi será realizado de 13 a 15 de fevereiro de 2026, encerrando-se com o Campeonato de Cavalos Árabes do Ramadã, em Abu Dhabi, nos dias 27 e 28 de fevereiro, e em Al Dhafra, em 1º de março de 2026.

A Aldeia Internacional de Enduro dos Emirados, em Al Wathba, sediará a Copa do Dia da União – CEN 120 km, em 30 de novembro de 2025, seguida pela Copa de Resistência Feminina Sheikha Fatima bint Mubarak para Proprietárias Privadas (100 km), em 6 de dezembro de 2025, e pela Copa de Resistência Feminina Sheikha Fatima bint Mubarak para Estábulos Privados – CEN 100 km, em 17 de janeiro de 2026.

No dia seguinte, será disputada a Copa Sheikh Mohammed bin Mansour bin Zayed Al Nahyan para Proprietários Privados – CEN 100 km. Em 1º de fevereiro de 2026, acontecerá a Copa dos Cavalos Árabes dos Emirados – CEN 100 km, seguida pela prestigiada Copa do Presidente dos Emirados – 160 km, em 8 de fevereiro de 2026.

A programação na aldeia continua com a Copa de Resistência Feminina do Festival de Abu Dhabi – CEN 100 km, em 13 de fevereiro de 2026, a Copa Sheikh Zayed bin Mansour bin Zayed Al Nahyan para Proprietários Privados – CEN 100 km, em 14 de fevereiro, e a Copa de Resistência do Festival de Abu Dhabi – CEN 120 km, em 15 de fevereiro de 2026.

No Clube Equestre de Abu Dhabi, a temporada incluirá as principais corridas de velocidade, entre elas a Copa do Presidente para Cavalos Árabes de Raça Pura, em 6 de dezembro de 2025, e a Copa de Ouro de Abu Dhabi, em 14 de fevereiro de 2026, com a participação de competidores de elite de todo o mundo.

A temporada 2025–2026 reunirá os principais campeonatos e corridas equestres dos Emirados Árabes Unidos, reafirmando a posição do país como capital global dos esportes equestres, abrangendo as modalidades de resistência, beleza e corrida plana.

O diretor-geral da Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados, Mohamed Ahmed Al Harbi, afirmou que a nova temporada contará com uma programação ambiciosa, repleta de eventos que reforçam o papel dos Emirados como destino de referência para campeonatos de beleza de cavalos árabes. Ele acrescentou que o sucesso da temporada reflete o apoio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan e a orientação do xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan, vice-presidente do conselho diretor da EAHS, garantindo a sustentabilidade das conquistas no cenário equestre nacional.

O diretor-geral da Aldeia Internacional de Enduro dos Emirados, Musallam Al Amri, agradeceu o apoio contínuo do xeique Mansour bin Zayed e destacou que os preparativos para a nova temporada estão concluídos, seguindo padrões internacionais de excelência. Ele ressaltou que a aldeia conta com infraestrutura moderna e equipes profissionais dedicadas à qualidade na organização e no desempenho.

O diretor-geral do Clube e Hipódromo de Abu Dhabi, Ali Al Shaiba, também afirmou que os preparativos estão concluídos, com instalações de alto padrão e organização de nível mundial. Segundo ele, o apoio do xeique Mansour elevou o hipódromo de Abu Dhabi a um local de prestígio internacional, atraindo públicos e competidores de elite, especialmente nas corridas de cavalos árabes de raça pura, nas quais a Copa do Presidente é um dos principais destaques.