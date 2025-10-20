Sétima edição dos Dubai Games será realizada de 12 a 15 de fevereiro de 2026

DUBAI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, o Comitê Organizador dos Dubai Games, principal evento esportivo em equipe do emirado, anunciou que a 7ª edição do torneio será realizada de 12 a 15 de fevereiro de 2026.

Por meio de competições fundamentadas nos valores de participação e colaboração, o evento reafirma o status de Dubai como centro global de grandes eventos esportivos. A edição deste ano dos Dubai Games será organizada em colaboração com a DP World, parceira oficial; o Conselho de Esportes de Dubai, parceiro estratégico; e as empresas Emarat e DAMAC, patrocinadoras diamante.

O Comitê Organizador confirmou que a próxima edição apresentará novos desafios voltados a testar a resistência física e mental dos participantes em cinco categorias: Batalha do Governo – Masculino, Batalha do Governo – Feminino, Batalha da Comunidade, Batalha das Cidades e Batalha dos Jovens.