Fórum de Investimentos de Sharjah 2025 começa nesta quarta-feira com participação de 142 países

DUBAI, 20 de outubro de 2025 (WAM) – A 8ª edição do Fórum de Investimentos de Sharjah (SIF 2025) começa nesta quarta-feira (22), no Centro de Convenções e Recepções Al Jawaher, realizada pela primeira vez em conjunto com a Conferência Mundial de Investimentos da WAIPA (WIC 2025).

A programação conjunta reunirá mais de 10 mil participantes de 142 países e contará com 130 palestrantes internacionais, entre ministros, líderes econômicos e formuladores de políticas públicas de alto nível.

Organizado pelo Escritório de Investimentos de Sharjah (Invest in Sharjah), em parceria com a Associação Mundial de Agências de Promoção de Investimentos (WAIPA, na sigla em inglês) e o Ministério do Investimento dos Emirados Árabes Unidos, o fórum deste ano será realizado sob o tema “Transformando Nosso Mundo: Investir para um Futuro Resiliente e Sustentável”. O evento reforça o papel crescente de Sharjah como centro global de diálogo econômico e espaço de experimentação para ideias e soluções inovadoras em investimento.

O fórum contará com a presença do xeique Fahim bin Sultan Al Qasimi, presidente do Departamento de Relações Governamentais de Sharjah, além de uma destacada lista de ministros e líderes internacionais. Entre eles estão Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento dos Emirados Árabes Unidos; Mikayil Jabbarov, ministro da Economia do Azerbaijão; Miguel Medina, ministro da Promoção de Investimentos de Honduras; e Qaiser Ahmed Shaikh, ministro do Investimento do Paquistão.

As discussões também terão a participação de Osama Fadhel, subsecretário assistente do Setor de Aceleradores Industriais do Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada (MoIAT); do doutor James Zhan, presidente do Conselho Executivo da WIC; e do professor Raekwon Chung, laureado com o Prêmio Nobel da Paz e membro do conselho da Fundação Ban Ki-moon. O evento ainda contará com a presença de altos representantes de organizações econômicas internacionais, empresários de destaque, investidores e especialistas do setor de mídia.

A ampla agenda do fórum — que inclui mais de 160 sessões e 120 reuniões bilaterais — abordará diretamente as transformações geopolíticas, tecnológicas e climáticas que estão redesenhando o mapa global de investimentos.

Os participantes discutirão temas contemporâneos como finanças sustentáveis, segurança alimentar e parcerias público-privadas, enquanto sessões dedicadas examinarão oportunidades em agricultura inteligente e integração de mercados regionais. O programa também dará ênfase especial ao fortalecimento das pequenas e médias empresas, reconhecidas como pilares essenciais do investimento estrangeiro direto e da resiliência econômica de longo prazo.

O SIF 2025 conta com o apoio de mais de 24 parceiros locais e internacionais, entre patrocinadores, aliados estratégicos, veículos de comunicação, centros de pesquisa e empresas de investimento. Essa ampla colaboração — que abrange setores como finanças, imóveis, tecnologia avançada e mídia — reflete a confiança internacional no ambiente de negócios de Sharjah. Ao reunir tomadores de decisão e investidores globais, o fórum se consolida como uma plataforma para firmar parcerias estratégicas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e influenciem o futuro da economia mundial.